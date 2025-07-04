В ПриватБанке сделали заявление по кредитным лимитам — что стоит знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, от чего зависит право на размер кредитного лимита. Речь идет о максимально доступной сумме, на которую можно рассчитывать по кредитным картам.

Об этом сообщили представители банка в соцсети Facebook.

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Ограничения по кредитному лимиту в ПриватБанке

Как рассказала одна из клиенток, она много лет обслуживается в ПриватБанке, однако не имеет права на кредитный лимит. По ее словам, по карте он установлен в размере 0 грн.

Она обратилась в банк за объяснением, почему ее коснулись соответствующие ограничения.

"20 лет клиент вашего банка, 15 лет каждый месяц поступает пенсия по инвалидности, и мне с какой-то стати по карте установили лимит кредита 0. И никто не может ответить, почему?" — говорится в обращении.

Объяснение ПриватБанка относительно ограничения кредитного лимита

Представитель банка сообщил, что решение о кредитном лимите финучреждение принимает, учитывая ряд факторов, его регулярно пересматривают.

"Кредитный лимит предоставляется индивидуально каждому клиенту, на это влияет довольно много различных факторов. Хотим обратить ваше внимание, что лимит пересматривается на регулярной основе, если будут какие-либо изменения вам обязательно поступит уведомление...", — говорится в ответе.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

По правилам банка, действует автоматизированная проверка клиентов, которая устанавливает уровень платежеспособности и их надежности. Среди факторов, влияющих на соответствующий анализ:

наличие у клиентов кредитов, взятых в других банках;

неоплаченные платежи с накоплением долга;

начисление заработной платы;

активность пользования картой.

Кредитный лимит могут повысить:

при наличии "чистой" кредитной истории;

при достаточном уровне доходов: чем выше, тем больше шансов на повышение лимита;

при изменении социального статуса: ограничения касаются студентов без постоянного места работы;

при погашении других кредитов в финучреждениях.

Ранее мы писали, что ПриватБанк предложил возможность открытия счетов для бизнеса онлайн, частично отменив абонплату. Нулевым тарифом можно пользоваться три месяца.

Также сообщалось, что клиенты ПриватБанка могут покупать виртуальные SIM-карты от Kyivstar и lifecell. Клиентам дали инструкцию, как перейти на такую карту в Приват24.