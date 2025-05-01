Зарплаты в 2025 году — кому придется отдать часть выплаты

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам денежных компенсаций за неиспользованные дни отдыха. Однако в некоторых случаях работодатель имеет право удержать часть доплаты к заработной плате.

Это прописано в Законе № 504/96-ВР "Об отпусках".

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В соответствии с нормами закона, работодатель может начислить дополнительную сумму средств работнику за ежегодный неиспользованный отпуск. Выплата возможна в связи с увольнением с работы (при стандартном сроке — 24 календарных дня), а также в некоторых случаях без этого факта. Так, начисление компенсации осуществляют для тех работников, которые имеют большую продолжительность ежегодного основного отпуска или ежегодный дополнительный отпуск.

На компенсации могут рассчитывать педагоги, научные и научно-педагогические работники, лица с инвалидностью третьей группы, несовершеннолетние граждане, работники с вредными или тяжелыми условиями труда, госслужащие, аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления.

Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск начисляют за все дни отдыха, которыми человек не воспользовался, в частности за предыдущие годы. Это количество исчисляют отдельно по каждому виду отпуска:

в рамках рабочего года — для ежегодного отпуска;

в рамках календарного года — для социального отпуска.

Когда часть зарплаты удерживают в рамках компенсации за отпуск

Однако бывают случаи, когда работник получил компенсации за излишне использованный отпуск.

Такая ситуация может произойти перед увольнением, когда человек не отработал полный рабочий год, а взял отпуск полной продолжительности.

В таких случаях происходит отчисление из зарплаты неправомерно оплаченных дней.

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