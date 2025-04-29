Мінімальна зарплата у 2026 році — що буде з доходами українців

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вже другий рік поспіль мінімальна зарплата, від якої залежать посадові оклади працівників бюджетної сфери, становить 8 тис. грн. Відомо, як може змінитися "мінімалка" у 2026 році, відповідно до прогнозу Національного банку України (НБУ).

Про це розповідає редакція порталу Новини.LIVE.

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Чи зміниться мінімальна зарплата у 2026 році — достеменно невідомо, оскільки Національний банк заклав вищий очікуваний розмір, а от урядова бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає замороження відповідного показника на нинішньому рівні у зв'язку з необхідністю заощадження ресурсів.

В останньому інфляційному звіті НБУ зазначає, що зростання попиту на працівників на тлі обмеженої пропозиції в країні зумовлюватиме подальше зниження рівня безробіття менш ніж 10% до кінця прогнозного періоду. Разом з цим підвищуватиметься зарплата у приватному секторі.

"Невідповідності між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Це матиме найбільший проінфляційний ефект у поточному році. Проте він поступово вщухатиме разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат на прогнозному горизонті через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці", — йдеться у звіті.

Відповідно до базового сценарію макроекономічного прогнозу НБУ, мінімальна зарплата 2026 року становитиме 8,37 тис. грн, а 2027-го — 8,95 тис. грн.

Мінімальна заплата за планами уряду

Відповідно до бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що є лише рекомендацією, рівень мінімальної зарплати має залишитися незмінним у розмірі 8 тис. гривень. На думку уряду, цього рівня достатньо для забезпечення державних гарантій з урахуванням суттєвого підвищення у 2024 році.

Як відомо, торік "мінімалку" переглядали двічі:

з 1 січня — 7,1 тис. грн в місячному розмірі (42,60 в погодинному);

з 1 квітня — 8 тис. грн та (48 грн за годину).

За розрахунками Кабінету Міністрів, оплата праці працівників бюджетного сектору буде здійснюватися на основі посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні грудня минулого року.

Також Кабмін пропонує відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму у наступні роки.

Таким чином, наразі невідомо, яке з очікувань справдиться щодо мінімальної зарплати у 2026 році. Зокрема, цьогоріч в уряді запевнили, що переглядати відповідний показник не будуть через обмежені фінансові ресурси на тлі війни.

Раніше ми писали про прогноз прем'єра Дениса Шмигаля щодо мінімальної зарплати. Він розповів, допоки розмір "мінімалки" становитиме 8 тис. грн на місяць.

Також редакція сайту Новини.LIVE розповідала про розмір мінімальної зарплати у Франції. Йдеться про суми, розраховані на основі стандартного 35-годинного робочого тижня.