Выплаты пострадавшим от обстрелов в Киеве — как получить

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева, которые пострадали от российской ракетной атаки, получат единовременную материальную помощь от властей города. Выплаты доступны жителям домов Оболонского района.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Кто может получить материальную помощь

Речь идет о российском ударе баллистикой утром 12 февраля по Оболонскому району. В результате атаки тогда погиб один человек, еще четыре человека пострадали, среди них девятилетняя девочка. Также был поврежден газопровод и ряд зданий.

Как рассказали в КГГА, жители Оболонского района, чье недвижимое имущество получило повреждения в результате обстрела столицы, могут подать заявки на получение единовременной материальной помощи.

Какие необходимо подготовить документы

Для того, чтобы зарегистрироваться на выплаты материальной помощи, нужно получить акт с зафиксированными повреждениями жилья и обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики по адресу ул. Озерная, 18-А. Необходимо предоставить такой пакет документов:

паспорт гражданина (копия);

индивидуальный налоговый номер (копия);

банковские реквизиты IBAN счета;

акт фиксации поврежденного имущества/утвержденного полицией, ГСЧС/обслуживающей компанией (копия);

правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (копия).

Кроме того, каждый киевлянин, чье жилье пострадало, должен подать соответствующее сообщение о повреждении через мобильное приложение "Дія".

Позже владельцы поврежденного недвижимого имущества смогут получить компенсацию от государства.

Также в КГГА предоставили контактный номер телефона приемной главы Оболонской РГА для консультаций: 050-268-03-24.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получить компенсации за травмы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. гривен. Средства доступны в одном из регионов.

Кроме того, в Запорожской области граждане могут оформить выплаты на лечение травм от атак в 2025 году. Сумма помощи стартует от 20 тыс. гривен.