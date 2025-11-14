Видео
Деньги на зиму от ERC — кто и где сможет получить 19,4 тыс. грн

Дата публикации 14 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:04
Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто сможет получить помощь на зиму в 19 тыс. грн
Женщины в почтовом отделении. Фото: УНИАН

15 ноября 2025 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC) предоставит возможность гражданам зарегистрироваться в программе по оказанию помощи на прохождение зимнего периода. Получить финпомощь смогут жители пяти украинских регионов.

Об этом говорится в соответствующем анонсе организации.

Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь на зиму от ERC

Как отмечается, Эстонский совет по делам беженцев намерен реализовать программу гуманитарной финпомощи на отопление в течение зимнего периода для поддержки населения, пострадавшего от войны.

Приобщиться к программе смогут жители прифронтовых и других зон, пораженных конфликтом, в таких областях:

  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Луганской;
  • Запорожской.

Целевыми участниками программы станут малообеспеченные лица и домохозяйства с социально-экономической уязвимостью.

Для того, чтобы помощь получили именно те, кто в ней больше всего нуждается, организаторы применят критерии для определения круга лиц и домохозяйств, которым нужна срочная гуманитарная поддержка. В списке следующие группы уязвимости:

  • неполные семьи с детьми, которые возглавляют одинокие матери или отцы;
  • домохозяйства, где есть трое и более несовершеннолетних детей;
  • семьи, где есть дети в возрасте до двух лет;
  • домохозяйства, где имеются пожилые люди (от 60 лет);
  • семьи, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями, требуется дорогостоящее лечение.

Правила регистрации в программе помощи

По информации организации, онлайн-регистрацию на денежную помощь на отопление для граждан, пострадавших от агрессии РФ в вышеуказанных областях, откроют в субботу, 15 ноября, в период с 9:00 до 14:00.

Заявители должны заранее позаботиться о наличии документов, подтверждающих категорию уязвимости.

"Соответствие критерию уязвимости является обязательным условием для участия, но не гарантирует получения денежной помощи. Предварительное одобрение базируется на информации, предоставленной заявителем, который представляет домохозяйство в общении с командой ERC", — объясняют организаторы.

В случае прохождения оценки и верификации домохозяйствам предоставят единовременную денежную помощь в размере 19,4 тыс. грн за зимний сезон 2025/2026.

Деньги переведут на счета зарегистрированных глав домохозяйств. Также можно будет выбрать другой способ получения: в виде наличных через банк или почту.

Ранее мы писали, что в одной из областей действует программа по предоставлению финпомощи от УВКБ ООН. Заявителям обещают поддержку на полгода.

Еще сообщали о реализации проекта от БО "Каритас Украина" по поддержке бизнеса. Выплаты при соответствии критериям предоставят в размере 43 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
