Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто сможет получить помощь на зиму в 19 тыс. грн

Женщины в почтовом отделении. Фото: УНИАН

15 ноября 2025 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC) предоставит возможность гражданам зарегистрироваться в программе по оказанию помощи на прохождение зимнего периода. Получить финпомощь смогут жители пяти украинских регионов.

Об этом говорится в соответствующем анонсе организации.

Кто и где сможет получить помощь на зиму от ERC

Как отмечается, Эстонский совет по делам беженцев намерен реализовать программу гуманитарной финпомощи на отопление в течение зимнего периода для поддержки населения, пострадавшего от войны.

Приобщиться к программе смогут жители прифронтовых и других зон, пораженных конфликтом, в таких областях:

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Запорожской.

Целевыми участниками программы станут малообеспеченные лица и домохозяйства с социально-экономической уязвимостью.

Для того, чтобы помощь получили именно те, кто в ней больше всего нуждается, организаторы применят критерии для определения круга лиц и домохозяйств, которым нужна срочная гуманитарная поддержка. В списке следующие группы уязвимости:

неполные семьи с детьми, которые возглавляют одинокие матери или отцы;

домохозяйства, где есть трое и более несовершеннолетних детей;

семьи, где есть дети в возрасте до двух лет;

домохозяйства, где имеются пожилые люди (от 60 лет);

семьи, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями, требуется дорогостоящее лечение.

Правила регистрации в программе помощи

По информации организации, онлайн-регистрацию на денежную помощь на отопление для граждан, пострадавших от агрессии РФ в вышеуказанных областях, откроют в субботу, 15 ноября, в период с 9:00 до 14:00.

Заявители должны заранее позаботиться о наличии документов, подтверждающих категорию уязвимости.

"Соответствие критерию уязвимости является обязательным условием для участия, но не гарантирует получения денежной помощи. Предварительное одобрение базируется на информации, предоставленной заявителем, который представляет домохозяйство в общении с командой ERC", — объясняют организаторы.

В случае прохождения оценки и верификации домохозяйствам предоставят единовременную денежную помощь в размере 19,4 тыс. грн за зимний сезон 2025/2026.

Деньги переведут на счета зарегистрированных глав домохозяйств. Также можно будет выбрать другой способ получения: в виде наличных через банк или почту.

