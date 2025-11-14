Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто сможет получить помощь на зиму в 19 тыс. грн

Деньги на зиму от ERC — кто и где сможет получить 19,4 тыс. грн
15 ноября 2025 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC) предоставит возможность гражданам зарегистрироваться в программе по оказанию помощи на прохождение зимнего периода. Получить финпомощь смогут жители пяти украинских регионов.
Об этом говорится в соответствующем анонсе организации.
Кто и где сможет получить помощь на зиму от ERC
Как отмечается, Эстонский совет по делам беженцев намерен реализовать программу гуманитарной финпомощи на отопление в течение зимнего периода для поддержки населения, пострадавшего от войны.
Приобщиться к программе смогут жители прифронтовых и других зон, пораженных конфликтом, в таких областях:
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Запорожской.
Целевыми участниками программы станут малообеспеченные лица и домохозяйства с социально-экономической уязвимостью.
Для того, чтобы помощь получили именно те, кто в ней больше всего нуждается, организаторы применят критерии для определения круга лиц и домохозяйств, которым нужна срочная гуманитарная поддержка. В списке следующие группы уязвимости:
- неполные семьи с детьми, которые возглавляют одинокие матери или отцы;
- домохозяйства, где есть трое и более несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть дети в возрасте до двух лет;
- домохозяйства, где имеются пожилые люди (от 60 лет);
- семьи, где есть лица с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями, требуется дорогостоящее лечение.
Правила регистрации в программе помощи
По информации организации, онлайн-регистрацию на денежную помощь на отопление для граждан, пострадавших от агрессии РФ в вышеуказанных областях, откроют в субботу, 15 ноября, в период с 9:00 до 14:00.
Заявители должны заранее позаботиться о наличии документов, подтверждающих категорию уязвимости.
"Соответствие критерию уязвимости является обязательным условием для участия, но не гарантирует получения денежной помощи. Предварительное одобрение базируется на информации, предоставленной заявителем, который представляет домохозяйство в общении с командой ERC", — объясняют организаторы.
В случае прохождения оценки и верификации домохозяйствам предоставят единовременную денежную помощь в размере 19,4 тыс. грн за зимний сезон 2025/2026.
Деньги переведут на счета зарегистрированных глав домохозяйств. Также можно будет выбрать другой способ получения: в виде наличных через банк или почту.
Ранее мы писали, что в одной из областей действует программа по предоставлению финпомощи от УВКБ ООН. Заявителям обещают поддержку на полгода.
Еще сообщали о реализации проекта от БО "Каритас Украина" по поддержке бизнеса. Выплаты при соответствии критериям предоставят в размере 43 тыс. грн.
