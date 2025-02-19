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"Деньги на защиту" — где украинцам выплачивают помощь в феврале

19 февраля 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Каритас — кто из украинцев имеет право на помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В феврале 2025 года украинцы смогут получить денежную помощь в рамках проекта Care4U3. Право на выплаты будут иметь наиболее уязвимые жители Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба Благотворительного фонда "Каритас Запорожье" в соцсети Facebook.

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Кто получит помощь в рамках проекта Care4U3

Как отмечают организаторы, в рамках проекта Care4U3 открыта регистрация на вид помощи "Кейс-менеджмент".

По условиям программы, помощь смогут оформить такие граждане:

  • проживающие в громадах Запорожской области;
  • средне-месячный доход на одного человека составляет менее 6,3 тыс. гривен;
  • нуждаются в срочной помощи для предотвращения ухудшения кризисного состояния.

"Деньги на защиту" не предоставляются отдельно, а только в комплексе с вышеуказанными видами помощи", — говорится в сообщении.

Предусмотрены следующие виды помощи. В частности:

  • оформление восстановления документов (личные документы, документы на жилье, земельные участки);
  • оформление соцвыплат (для ВПЛ, для пенсионеров, для субсидиантов);
  • оформление статуса ВПЛ, участника боевых действий, многодетной семьи, пенсионного удостоверения.

Среди критериев отбора для участия в проекте:

  • лица имеют инвалидность (1-2 группа и инвалидность с детства, есть документ);
  • имеют тяжелые заболевания;
  • одинокие пожилые люди (от 55 лет) или домохозяйство, где есть только пенсионеры, без поддержки родных;
  • одинокая мать или отец (опекун) несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи с минимум тремя несовершеннолетними детьми;
  • беременные женщины, кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет.

Также есть дополнительные категории уязвимости:

  • малообеспеченная семья;
  • лица и семьи без постоянного дохода;
  • пострадавшие от насилия;
  • лица, которые потеряли жилье из-за военных действий;
  • лица без постоянного места жительства;
  • родные пропавших без вести лиц.

Получить информацию о соответствующей помощи можно по номерам телефонов:

  • 050 33 96 844;
  • 050 33 96 836.

"Эта помощь стала возможной благодаря поддержке Швейцарской Солидарности, Каритас Швейцарии и сотрудничества с Каритас Украины", — добавили организаторы.

 

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Объявление. Источник: Каритас Запорожье в FB

Ранее мы писали, что украинцы могут получить средства от организации Help-Ukraine. Выплаты в размере 3 тыс. евро в феврале предоставляют на восстановление и развитие собственного бизнеса во время войны.

Также граждане смогут зарегистрироваться на помощь от "Датского совета по делам беженцев" (DRC). По условиям программы, можно получить до 50 тыс. долл.

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