Выплаты от Каритас — кто из украинцев имеет право на помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года украинцы смогут получить денежную помощь в рамках проекта Care4U3. Право на выплаты будут иметь наиболее уязвимые жители Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба Благотворительного фонда "Каритас Запорожье" в соцсети Facebook.

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Кто получит помощь в рамках проекта Care4U3

Как отмечают организаторы, в рамках проекта Care4U3 открыта регистрация на вид помощи "Кейс-менеджмент".

По условиям программы, помощь смогут оформить такие граждане:

проживающие в громадах Запорожской области;

средне-месячный доход на одного человека составляет менее 6,3 тыс. гривен;

нуждаются в срочной помощи для предотвращения ухудшения кризисного состояния.

"Деньги на защиту" не предоставляются отдельно, а только в комплексе с вышеуказанными видами помощи", — говорится в сообщении.

Предусмотрены следующие виды помощи. В частности:

оформление восстановления документов (личные документы, документы на жилье, земельные участки);

оформление соцвыплат (для ВПЛ, для пенсионеров, для субсидиантов);

оформление статуса ВПЛ, участника боевых действий, многодетной семьи, пенсионного удостоверения.

Среди критериев отбора для участия в проекте:

лица имеют инвалидность (1-2 группа и инвалидность с детства, есть документ);

имеют тяжелые заболевания;

одинокие пожилые люди (от 55 лет) или домохозяйство, где есть только пенсионеры, без поддержки родных;

одинокая мать или отец (опекун) несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с минимум тремя несовершеннолетними детьми;

беременные женщины, кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет.

Также есть дополнительные категории уязвимости:

малообеспеченная семья;

лица и семьи без постоянного дохода;

пострадавшие от насилия;

лица, которые потеряли жилье из-за военных действий;

лица без постоянного места жительства;

родные пропавших без вести лиц.

Получить информацию о соответствующей помощи можно по номерам телефонов:

050 33 96 844;

050 33 96 836.

"Эта помощь стала возможной благодаря поддержке Швейцарской Солидарности, Каритас Швейцарии и сотрудничества с Каритас Украины", — добавили организаторы.

Объявление. Источник: Каритас Запорожье в FB

Ранее мы писали, что украинцы могут получить средства от организации Help-Ukraine. Выплаты в размере 3 тыс. евро в феврале предоставляют на восстановление и развитие собственного бизнеса во время войны.

Также граждане смогут зарегистрироваться на помощь от "Датского совета по делам беженцев" (DRC). По условиям программы, можно получить до 50 тыс. долл.