Выплаты от Каритас — кто из украинцев имеет право на помощь

"Деньги на защиту" — где украинцам выплачивают помощь в феврале
В феврале 2025 года украинцы смогут получить денежную помощь в рамках проекта Care4U3. Право на выплаты будут иметь наиболее уязвимые жители Запорожской области.
Об этом информирует пресс-служба Благотворительного фонда "Каритас Запорожье" в соцсети Facebook.
Кто получит помощь в рамках проекта Care4U3
Как отмечают организаторы, в рамках проекта Care4U3 открыта регистрация на вид помощи "Кейс-менеджмент".
По условиям программы, помощь смогут оформить такие граждане:
- проживающие в громадах Запорожской области;
- средне-месячный доход на одного человека составляет менее 6,3 тыс. гривен;
- нуждаются в срочной помощи для предотвращения ухудшения кризисного состояния.
"Деньги на защиту" не предоставляются отдельно, а только в комплексе с вышеуказанными видами помощи", — говорится в сообщении.
Предусмотрены следующие виды помощи. В частности:
- оформление восстановления документов (личные документы, документы на жилье, земельные участки);
- оформление соцвыплат (для ВПЛ, для пенсионеров, для субсидиантов);
- оформление статуса ВПЛ, участника боевых действий, многодетной семьи, пенсионного удостоверения.
Среди критериев отбора для участия в проекте:
- лица имеют инвалидность (1-2 группа и инвалидность с детства, есть документ);
- имеют тяжелые заболевания;
- одинокие пожилые люди (от 55 лет) или домохозяйство, где есть только пенсионеры, без поддержки родных;
- одинокая мать или отец (опекун) несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи с минимум тремя несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины, кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет.
Также есть дополнительные категории уязвимости:
- малообеспеченная семья;
- лица и семьи без постоянного дохода;
- пострадавшие от насилия;
- лица, которые потеряли жилье из-за военных действий;
- лица без постоянного места жительства;
- родные пропавших без вести лиц.
Получить информацию о соответствующей помощи можно по номерам телефонов:
- 050 33 96 844;
- 050 33 96 836.
"Эта помощь стала возможной благодаря поддержке Швейцарской Солидарности, Каритас Швейцарии и сотрудничества с Каритас Украины", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить средства от организации Help-Ukraine. Выплаты в размере 3 тыс. евро в феврале предоставляют на восстановление и развитие собственного бизнеса во время войны.
Также граждане смогут зарегистрироваться на помощь от "Датского совета по делам беженцев" (DRC). По условиям программы, можно получить до 50 тыс. долл.
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