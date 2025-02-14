Какие страны покупают российский газ во время войны с Украиной: топ-импортеров газа из РФ

Работник на газокомпрессорной станции "Булгартрансгаз". Фото: Stoyan Nenov/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины, ее энергоносители все еще пользуются спросом у разных стран. Даже партнеры Украины не чураются закупать российский газ. Более того, несмотря на все усилия ЕС по отказу от ископаемого топлива, которое финансирует военный бюджет страны-агрессора, в 2024 году Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа из России.

Новини.LIVE рассказывают, какие страны покупают российский газ во время войны с Украиной и сколько денег на этом зарабатывает страна-агрессор.

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Почему страны ЕС продолжают покупать российский газ

Прошло почти три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но ее газ по-прежнему поступает в Европу. Несмотря на значительное сокращение импорта российского газа, он продолжает обеспечивать электроэнергией отдельные европейские дома и предприятия, что способствует увеличению доходов Кремля.

В начале войны европейские лидеры столкнулись с давней зависимостью от российских энергоносителей, особенно газа, который в 2021 году составлял 34% от общего объема поставок в ЕС. По данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа в импорте стран-членов сократилась с 40% в 2021 году до 8% в 2023 году. Однако с учетом сжиженного природного газа (СПГ) общая доля российского голубого топлива в поставках ЕС в прошлом году достигла 15%.

Снижение зависимости от российского газа стало возможным путем увеличения импорта СПГ из США и Катара. Однако это привело к росту поставок российского СПГ, которое поступает в ЕС по сниженным ценам. По данным аналитической компании Kpler, Россия сейчас занимает второе место среди поставщиков СПГ в Евросоюз. Газ продолжает поступать и по трубопроводам, хотя объемы значительно сократились.

"Северные потоки" (оба с проектной мощностью 55 млрд кубометров в год) прекратили работу в сентябре 2022 года, а с 1 января 2025 года Украина полностью остановила транзит российского газа.

Теперь единственным маршрутом поставки трубопроводного газа из России в Европу остается "Турецкий поток". В 2024 году через него прокачивалось 45-50 млн кубометров газа в сутки, тогда как через украинскую газотранспортную систему поступало около 40 млн кубометров. Общий объем потребления газа странами ЕС в 2024 году составил около 313 млрд кубометров.

Кто покупает российский газ

Еще летом 2024 года западные аналитики обращали внимание, что даже через два года после того, как российское вторжение в Украину сократило поставки энергоносителей в западные страны Европа продолжает конкурировать с Китаем за статус крупнейшего покупателя трубопроводного газа от "Газпрома".

С января по июнь 2024 года объем поставок трубопроводного газа "Газпрома" европейским клиентам составил 14,6 млрд кубометров. Это сопоставимо с 15,2 млрд кубометров, которые были отправлены в Китай за тот же период.

Анализ показывает, что в 2024 году Европа и Китай поочередно становились ведущими импортерами российского трубопроводного газа. Для ряда стран, таких как Австрия, Венгрия и Словакия, Газпром остается основным энергоснабжения, а поставки голубого топлива по этим маршрутам растут.

Кроме того, как отмечает обозреватель Bloomberg Opinion Хавьер Блас, российский СПГ играет все более важную роль для европейских стран. Например, Испания, которая ранее практически не импортировала российский газ, теперь делает это в значительных объемах. Франция и Бельгия также увеличили закупки российского СПГ, и есть признаки того, что значительная часть этого газа поступает на немецкий рынок.

При этом многие европейские страны предпочитают не признавать проблему. Без поставок российского СПГ им пришлось бы закупать больше газа у других поставщиков — США, Катара, Австралии и Нигерии, конкурируя с азиатскими импортерами за ограниченные объемы. Это могло бы привести к сокращению мирового предложения СПГ и росту цен на газ.

Согласно анализу данных проведенного немецкой организацией, занимающейся защитой окружающей среды, природы и прав потребителей DUH, в 2024 году импорт российского СПГ в Европейский союз увеличился на 19,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 22 млрд кубометров.

На долю стран ЕС пришлось 52% всего российского экспорта СПГ. Россия заняла второе место среди поставщиков сжиженного газа в Европу после США. Ее доля составила 8,1% общего импорта газа (как трубопроводного, так и СПГ), тогда как США обеспечили 18,2% европейского рынка.

Основными пунктами приема российского СПГ стали порты Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов. Крупнейшим потребителем выступила немецкая компания SEFE GmbH, которая получила почти четверть всего российского СПГ, поставленного в ЕС через французский порт Дюнкерк.

В 2024 году компания приобрела 58 партий общим объемом 4,1 млн тонн, что в 6,5 раза превышает показатель 2023 года (12 партий объемом 880 тыс. тонн). Впрочем, аналитики отмечают, что из-за непрозрачности газового рынка ЕС определить точный объем поставок российского СПГ в страны Европы трудно.

Крупнейшие порты-импортеры российского сжиженного природного газа в Европе в 2024 году:

Дюнкерк (Франция) — 5,7 млрд кубометров;

Бильбао (Испания) — 3,7 млрд кубометров;

Зебрюгге (Бельгия) — 3,5 млрд кубометров;

Монтуар (Франция) — 2,9 млрд кубометров;

Роттердам (Нидерланды) — 1,8 млрд кубометров;

Мугардос (Испания) — 1,5 млрд кубометров.

Напомним, что в январе 2025 года Великобритания впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти меры направлены на ограничение доходов России от нефтяных продаж, которые используются для финансирования военных действий против Украины.

Также стало известно, существует ли угроза ограничения поставок газа для украинцев. В "Нафтогазе" предоставили окончательный ответ на этот вопрос.