Які країни купують російський газ під час війни з Україною: топімпортерів газу з РФ

Працівник на газокомпресорній станції "Булгартрансгаз". Фото: Stoyan Nenov/Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, її енергоносії все ще мають попит у різних країн. Навіть партнери України не цураються закуповувати російський газ. Ба більше, попри всі зусилля ЄС щодо відмови від викопного палива, яке фінансує військовий бюджет країни-агресора, у 2024 році Європа закупила рекордну кількість зрідженого природного газу з Росії.

Новини.LIVE розповідають, які країни купують російський газ під час війни з Україною та скільки грошей на цьому заробляє країна-агресор.

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Чому країни ЄС продовжують купувати російський газ

Минуло майже три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але її газ, як і раніше, надходить до Європи. Попри значне скорочення імпорту російського газу, він продовжує забезпечувати електроенергією окремі європейські будинки та підприємства, що сприяє збільшенню доходів Кремля.

На початку війни європейські лідери зіткнулися з давньою залежністю від російських енергоносіїв, особливо газу, який у 2021 році становив 34% від загального обсягу постачання до ЄС. За даними Євросоюзу, частка російського трубопровідного газу в імпорті країн-членів скоротилася з 40% у 2021 році до 8% у 2023 році. Проте з урахуванням скрапленого природного газу (СПГ) загальна частка російського блакитного палива у постачаннях ЄС минулого року сягнула 15%.

Зниження залежності від російського газу стало можливим шляхом збільшення імпорту СПГ із США та Катару. Однак це призвело до зростання постачання російського ЗПГ, яке надходить до ЄС за зниженими цінами. За даними аналітичної компанії Kpler, Росія зараз посідає друге місце серед постачальників СПГ до Євросоюзу. Газ продовжує надходити й трубопроводами, хоча обсяги значно скоротилися.

"Північні потоки" (обидва з проєктною потужністю 55 млрд кубометрів на рік) припинили роботу у вересні 2022 року, а з 1 січня 2025 року Україна повністю зупинила транзит російського газу.

Тепер єдиним маршрутом постачання трубопровідного газу з Росії до Європи залишається "Турецький потік". У 2024 році через нього прокачувалося 45–50 млн кубометрів газу на добу, тоді як через українську газотранспортну систему надходило близько 40 млн кубометрів. Загальний обсяг споживання газу країнами ЄС у 2024 році становив близько 313 млрд кубометрів.

Хто купує російський газ

Ще влітку 2024 року західні аналітики звертали увагу, що навіть через два роки після того, як російське вторгнення в Україну скоротило постачання енергоносіїв до західних країн Європа продовжує конкурувати з Китаєм за статус найбільшого покупця трубопровідного газу від "Газпрому".

З січня по червень 2024 року обсяг постачання трубопровідного газу "Газпрому" європейським клієнтам склав 14,6 млрд кубометрів. Це можна порівняти з 15,2 млрд кубометрів, які були відправлені до Китаю за той же період.

Аналіз показує, що у 2024 році Європа та Китай по черзі ставали провідними імпортерами російського трубопровідного газу. Для низки країн, таких як Австрія, Угорщина та Словаччина, Газпром залишається основним енергопостачання, а постачання блакитного палива цими маршрутами зростають.

Крім того, як зазначає оглядач Bloomberg Opinion Хав'єр Блас, російський СПГ відіграє дедалі важливішу роль для європейських країн. Наприклад, Іспанія, яка раніше практично не імпортувала російський газ, тепер робить це у значних обсягах. Франція та Бельгія також збільшили закупівлі російського СПГ, і є ознаки того, що значна частина цього газу надходить на німецький ринок.

При цьому багато європейських країн вважають за краще не визнавати проблему. Без постачання російського СПГ їм довелося б закуповувати більше газу в інших постачальників — США, Катару, Австралії та Нігерії, конкуруючи з азіатськими імпортерами за обмежені обсяги. Це могло б призвести до скорочення світової пропозиції СПГ та зростання цін на газ.

Згідно з аналізом даних проведеного німецькою організацією, що займається захистом навколишнього середовища, природи та прав споживачів DUH, у 2024 році імпорт російського СПГ до Європейського союзу збільшився на 19,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 22 млрд кубометрів.

На частку країн ЄС припало 52% всього російського експорту СПГ. Росія посіла друге місце серед постачальників зрідженого газу до Європи після США. Її частка склала 8,1% загального імпорту газу (як трубопровідного, так і ЗПГ), тоді як США забезпечили 18,2% європейського ринку.

Основними пунктами приймання російського СПГ стали порти Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів. Найбільшим споживачем виступила німецька компанія SEFE GmbH, яка отримала майже чверть всього російського СПГ, поставленого до ЄС через французький порт Дюнкерк.

У 2024 році компанія придбала 58 партій загальним обсягом 4,1 млн тонн, що в 6,5 раза перевищує показник 2023 року (12 партій обсягом 880 тис. тонн). Втім аналітики зазначають, що через непрозорість газового ринку ЄС визначити точний обсяг постачання російського СПГ до країн Європи важко.

Найбільші порти-імпортери російського скрапленого природного газу в Європі у 2024 році:

Дюнкерк (Франція) — 5,7 млрд кубометрів;

Більбао (Іспанія) — 3,7 млрд кубометрів;

Зебрюгге (Бельгія) — 3,5 млрд кубометрів;

Монтуар (Франція) — 2,9 млрд кубометрів;

Роттердам (Нідерланди) — 1,8 млрд кубометрів;

Мугардос (Іспанія) — 1,5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Велика Британія вперше запровадила санкції проти російських компаній "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз". Ці заходи спрямовані на обмеження доходів Росії від нафтових продажів, які використовуються для фінансування військових дій проти України.

Також стало відомо, чи існує загроза обмеження постачання газу для українців. У "Нафтогазі" надали остаточну відповідь на це питання.