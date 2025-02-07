Ціна газу у 2025 році — яка середня вартість ресурсу у січні

Підземне сховище газу. Фото: УНІАН

Газ в Україні у січні 2025 року релізовувався за фактичною ціною у 16 334 грн за тис. кубометрів без врахування податку на додану вартість (ПДВ). На початку року паливо подорожчало майже на 7%, якщо порівнювати з груднем 2024-го.

Про це свідчать дані Міністерства економіки України.

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Ціна на газ в Україні зростає з травня 2024 року. Загалом за рік вартість палива підвищилася на понад 28%.

Скріншот. Фото: Мінекономіки

У відомстві зазначають, що ціни встановлюються після аналізу трьох величин, які є ключовими:

середньозважена ціна газу за договорами з НАК "Нафтогаз України". Через те, що в грудні 2024 року такі угоди не були укладені, цей фактор не враховувався у розрахунках;

середньозважена ціна газу, за якою його продавали українські видобувні компанії на біржах в грудні 2024 року, склала 15 914 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ);

середньозважена ціна газу, згідно з даними Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market . У грудні 2024 року цей показник склав 16 334,44 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), яка визначена як середнє арифметичне значення.

Водночас на європейському ринку газ коштує 595 доларів за тисячу кубометрів (24,7 тисячі гривень), пише агентство Bloomberg.

Скриншот. Фото: Ice

Наразі вартість палива в ЄС приблизно на 70% вища, ніж рік тому, оскільки зима в Європі цього року холодніша, ніж торік. Тому зі сховищ використовують більші об′єми газу.

Яка ситуація з запасами палива

В Україні можуть виникнути проблеми із забезпеченням газом населення та підприємств, оскільки рівень заповнення підземних сховищ газу наближається до 10%. Як пояснив колишній очільник Оператора ГТС України" Сергій Макогон, цей показник є найнижчим за усю історію.

У зв′язку з цим країна може зазнати суттєвих фінансових збитків, адже Нафтогазу доведеться різко наростити імпорт палива.

Раніше стало відомо, скільки платитимуть за газ з 1 лютого побутові споживачі. Частина населення зможе не переплачувати за розподіл "блакитного" палива.

Також ми розповідали, чи загрожує українцям обмеження в постачанні газу. У Нафтогазі озвучили остаточну відповідь.