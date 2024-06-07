Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Деньги на путевки для детей — как получить по программе "єОздоровлення" arrow

Деньги на путевки для детей — как получить по программе "єОздоровлення"

7 июня 2024 13:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Деньги на оздоровление детей - как получить в 2024 году
Дети на улице. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы в 2024 году могут получить средства на путевку в детский лагерь по государственной программе "єОздоровлення". В правительстве опубликовали пошаговую инструкцию, как воспользоваться услугой.

Об этом говорится на портале Кабинета министров.

Читайте также:

Программа "єОздоровлення" в 2024 году

В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:

  • дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;
  • дети из многодетных малоимущих семей.

В прошлом году программу "єОздоровлення" обновили и сделали по принципу "деньги ходят за ребенком". То есть деньги на путевки не распределяют в ручном режиме, а выплачивают родителям на карты.

После чего могут сами оплатить путевку в заведение, выбранное по собственному усмотрению.

Сумма выплаты на одного ребенка — 15,98 тыс. гривен (пять прожиточных минимумов на детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно). В целом цена оздоровления ребенка зависит от категории детского заведения.

В 2024 году заведение не обязательно должно располагаться в карпатском регионе и иметь высшую категорию.

Как получить деньги по программе

Для того, чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько простых действий:

Шаг 1

Получить уведомление в приложении "Дія", в ПриватБанке или от работников соцзащиты. Проверьте, имеет ли семья право воспользоваться соответствующей программой по ссылке.

Шаг №2

Открыть в отделении ПриватБанка карточку со спецрежимом использования для программы "єОздоровлення".

Шаг №3

Получить деньги на карту на одного ребенка. Средства начислят для всех детей в семье 7–18 лет, имеющих такое право.

Шаг №4

Выбрать заведение из специального списка присоединившихся к программе. Это можно сделать по этой ссылке.

Шаг №5

Забронировать выбранную путевку. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранного заведения, чтобы он согласился и подтвердил, что заведение может принять ребенка.

Шаг №6

После того, как ребенок приедет в заведение, рассчитаться за путевку картой.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Также мы писали, что украинцы в четырех регионах могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

Кабинет министров
деньги
дети
материальная помощь
финансовая помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина