Деньги на оздоровление детей - как получить в 2024 году

Дети на улице. Фото: Freepik

Украинцы в 2024 году могут получить средства на путевку в детский лагерь по государственной программе "єОздоровлення". В правительстве опубликовали пошаговую инструкцию, как воспользоваться услугой.

Об этом говорится на портале Кабинета министров.

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Программа "єОздоровлення" в 2024 году

В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;

дети из многодетных малоимущих семей.

В прошлом году программу "єОздоровлення" обновили и сделали по принципу "деньги ходят за ребенком". То есть деньги на путевки не распределяют в ручном режиме, а выплачивают родителям на карты.

После чего могут сами оплатить путевку в заведение, выбранное по собственному усмотрению.

Сумма выплаты на одного ребенка — 15,98 тыс. гривен (пять прожиточных минимумов на детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно). В целом цена оздоровления ребенка зависит от категории детского заведения.

В 2024 году заведение не обязательно должно располагаться в карпатском регионе и иметь высшую категорию.

Как получить деньги по программе

Для того, чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько простых действий:

Шаг 1

Получить уведомление в приложении "Дія", в ПриватБанке или от работников соцзащиты. Проверьте, имеет ли семья право воспользоваться соответствующей программой по ссылке.

Шаг №2

Открыть в отделении ПриватБанка карточку со спецрежимом использования для программы "єОздоровлення".

Шаг №3

Получить деньги на карту на одного ребенка. Средства начислят для всех детей в семье 7–18 лет, имеющих такое право.

Шаг №4

Выбрать заведение из специального списка присоединившихся к программе. Это можно сделать по этой ссылке.

Шаг №5

Забронировать выбранную путевку. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранного заведения, чтобы он согласился и подтвердил, что заведение может принять ребенка.

Шаг №6

После того, как ребенок приедет в заведение, рассчитаться за путевку картой.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Также мы писали, что украинцы в четырех регионах могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.