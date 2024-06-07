Деньги на оздоровление детей - как получить в 2024 году

Деньги на путевки для детей — как получить по программе "єОздоровлення"
Украинцы в 2024 году могут получить средства на путевку в детский лагерь по государственной программе "єОздоровлення". В правительстве опубликовали пошаговую инструкцию, как воспользоваться услугой.
Об этом говорится на портале Кабинета министров.
Программа "єОздоровлення" в 2024 году
В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;
- дети из многодетных малоимущих семей.
В прошлом году программу "єОздоровлення" обновили и сделали по принципу "деньги ходят за ребенком". То есть деньги на путевки не распределяют в ручном режиме, а выплачивают родителям на карты.
После чего могут сами оплатить путевку в заведение, выбранное по собственному усмотрению.
Сумма выплаты на одного ребенка — 15,98 тыс. гривен (пять прожиточных минимумов на детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно). В целом цена оздоровления ребенка зависит от категории детского заведения.
В 2024 году заведение не обязательно должно располагаться в карпатском регионе и иметь высшую категорию.
Как получить деньги по программе
Для того, чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько простых действий:
Шаг 1
Получить уведомление в приложении "Дія", в ПриватБанке или от работников соцзащиты. Проверьте, имеет ли семья право воспользоваться соответствующей программой по ссылке.
Шаг №2
Открыть в отделении ПриватБанка карточку со спецрежимом использования для программы "єОздоровлення".
Шаг №3
Получить деньги на карту на одного ребенка. Средства начислят для всех детей в семье 7–18 лет, имеющих такое право.
Шаг №4
Выбрать заведение из специального списка присоединившихся к программе. Это можно сделать по этой ссылке.
Шаг №5
Забронировать выбранную путевку. Для этого необходимо обратиться к руководителю выбранного заведения, чтобы он согласился и подтвердил, что заведение может принять ребенка.
Шаг №6
После того, как ребенок приедет в заведение, рассчитаться за путевку картой.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.
Также мы писали, что украинцы в четырех регионах могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.
Читайте Новини.LIVE!