Безплатні медпослуги — за що можна не платити у сімейного лікаря

Прийом пацієнта у лікаря. Фото: Freepik

У 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету Міністрів.

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Які обстеження та аналізи безплатні у 2024 році

Як зазначають в українському уряді, поточного року для громадян доступна низка безкоштовних медобстежень. Для цього потрібно мати декларацію із сімейним лікарем.

Українці можуть безоплатно пройти різноманітну діагностику. У списку:

інструментальна діагностика: електрокардіографія;

пікфлуометрія (пікова швидкість видиху для оцінки дихальної системи);

вимірювання гостроти зору, слуху;

отримання направлення на консультацію з лікарем-спеціалістом;

скринінгове обстеження на наявність розладів психіки чи поведінки;

скринінг на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що можуть передаватися статевим шляхом.

Перелік безкоштовних аналізів:

доступний безплатний загальний аналіз крові та сечі;

здійснення аналізу рівня холестерину;

проведення аналізу рівня глюкози в крові.

Також громадянам не потрібно додатково платити за витратні матеріали. Національна служба здоров'я України оплачує пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки.

"Кожен пацієнт, який підписав декларацію з сімейним лікарем, має право безоплатно отримати певні лабораторні та діагностичні дослідження. Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання", — повідомили у Кабміні.

Безкоштовні послуги для ветеранів

У 2024 році українським ветеранам надана можливість отримати безкоштовно деякі медпослуги із реабілітації. Для цього потрібне лікарське направлення, а медзаклад, де буде надано послуги, повинен мати договір із Національною службою здоров'я.

Зокрема, у медзакладах можна безкоштовно отримати такі послуги:

реабілітаційне обстеження;

індивідуальний реабілітаційний план;

програму терапії;

нейрореабілітацію, ортопедичну та кардіо-респіраторну реабілітацію;

знеболення у стаціонарному режимі;

психологічну допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

Також ми писали, що в країні можуть заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек. Тоді споживачі втратять актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювання ліків онлайн через такі платформи.