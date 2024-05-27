Безплатні медпослуги — за що можна не платити у сімейного лікаря

Українці мають право на безплатні медобстеження — як отримати
У 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.
Про це йдеться у матеріалах Кабінету Міністрів.
Які обстеження та аналізи безплатні у 2024 році
Як зазначають в українському уряді, поточного року для громадян доступна низка безкоштовних медобстежень. Для цього потрібно мати декларацію із сімейним лікарем.
Українці можуть безоплатно пройти різноманітну діагностику. У списку:
- інструментальна діагностика: електрокардіографія;
- пікфлуометрія (пікова швидкість видиху для оцінки дихальної системи);
- вимірювання гостроти зору, слуху;
- отримання направлення на консультацію з лікарем-спеціалістом;
- скринінгове обстеження на наявність розладів психіки чи поведінки;
- скринінг на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що можуть передаватися статевим шляхом.
Перелік безкоштовних аналізів:
- доступний безплатний загальний аналіз крові та сечі;
- здійснення аналізу рівня холестерину;
- проведення аналізу рівня глюкози в крові.
Також громадянам не потрібно додатково платити за витратні матеріали. Національна служба здоров'я України оплачує пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки.
"Кожен пацієнт, який підписав декларацію з сімейним лікарем, має право безоплатно отримати певні лабораторні та діагностичні дослідження. Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання", — повідомили у Кабміні.
Безкоштовні послуги для ветеранів
У 2024 році українським ветеранам надана можливість отримати безкоштовно деякі медпослуги із реабілітації. Для цього потрібне лікарське направлення, а медзаклад, де буде надано послуги, повинен мати договір із Національною службою здоров'я.
Зокрема, у медзакладах можна безкоштовно отримати такі послуги:
- реабілітаційне обстеження;
- індивідуальний реабілітаційний план;
- програму терапії;
- нейрореабілітацію, ортопедичну та кардіо-респіраторну реабілітацію;
- знеболення у стаціонарному режимі;
- психологічну допомогу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.
Також ми писали, що в країні можуть заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек. Тоді споживачі втратять актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювання ліків онлайн через такі платформи.
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