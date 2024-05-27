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Українці мають право на безплатні медобстеження — як отримати

27 травня 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Безплатні медпослуги — за що можна не платити у сімейного лікаря
Прийом пацієнта у лікаря. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету Міністрів.

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Які обстеження та аналізи безплатні у 2024 році

Як зазначають в українському уряді, поточного року для громадян доступна низка безкоштовних медобстежень. Для цього потрібно мати декларацію із сімейним лікарем.

Українці можуть безоплатно пройти різноманітну діагностику. У списку:

  • інструментальна діагностика: електрокардіографія;
  • пікфлуометрія (пікова швидкість видиху для оцінки дихальної системи);
  • вимірювання гостроти зору, слуху;
  • отримання направлення на консультацію з лікарем-спеціалістом;
  • скринінгове обстеження на наявність розладів психіки чи поведінки;
  • скринінг на виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що можуть передаватися статевим шляхом.

Перелік безкоштовних аналізів:

  • доступний безплатний загальний аналіз крові та сечі;
  • здійснення аналізу рівня холестерину;
  • проведення аналізу рівня глюкози в крові.

Також громадянам не потрібно додатково платити за витратні матеріали. Національна служба здоров'я України оплачує пробірки для аналізу крові, рукавички, шприци, спиртові серветки.

"Кожен пацієнт, який підписав декларацію з сімейним лікарем, має право безоплатно отримати певні лабораторні та діагностичні дослідження. Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання", — повідомили у Кабміні.

Безкоштовні послуги для ветеранів

У 2024 році українським ветеранам надана можливість отримати безкоштовно деякі медпослуги із реабілітації. Для цього потрібне лікарське направлення, а медзаклад, де буде надано послуги, повинен мати договір із Національною службою здоров'я.

Зокрема, у медзакладах можна безкоштовно отримати такі послуги:

  • реабілітаційне обстеження;
  • індивідуальний реабілітаційний план;
  • програму терапії;
  • нейрореабілітацію, ортопедичну та кардіо-респіраторну реабілітацію;
  • знеболення у стаціонарному режимі;
  • психологічну допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

Також ми писали, що в країні можуть заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек. Тоді споживачі втратять актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювання ліків онлайн через такі платформи.

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