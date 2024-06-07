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Гроші на путівки для дітей — як отримати за програмою "єОздоровлення"

7 червня 2024 13:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші на оздоровлення дітей — як отримати у 2024 році
Діти на вулиці. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці у 2024 році можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору за державною програмою "єОздоровлення". В уряді опублікували покрокову інструкцію, як скористатися послугою.

Про це йдеться на порталі Кабінету міністрів.

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Програма "єОздоровлення" у 2024 році

Цьогоріч за програмою "єОздоровлення" отримати безкоштовні путівки зможуть:

  • діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
  • діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Торік програму "єОздоровлення" оновили і зробили за принципом "гроші ходять за дитиною". Тобто гроші на путівки не розподіляють у ручному режимі, а виплачують батькам на картки.

Після чого можуть самі оплатити путівку в заклад, обраний на власний розсуд.

Сума виплати на одну дитину — 15,98 тис. гривень (п’ять прожиткових мінімумів на дітей віком від 6 до 18 років включно). Загалом ціна оздоровлення дитини залежить від категорії дитячого закладу.

У 2024 році заклад не обов’язково має розташовуватися в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

Як отримати гроші за програмою

Для того, щоб отримати гроші, потрібно виконати кілька простих дій:

Крок 1

Отримати сповіщення в застосунку "Дія", у ПриватБанку або від працівників соцзахисту.  Перевірити, чи має сім'я право скористатися відповідною програмою за посиланням.

Крок №2

Відкрити у відділенні Приватбанку картку зі спецрежимом використання для програми "єОздоровлення".

Крок №3

Отримати гроші на карту на одну дитину. Кошти нарахують для всіх дітей у сім’ї віком 7–18 років, які мають таке право.

Крок №4

Обрати заклад зі спеціального списку тих, що долучилися до програми. Це можна зробити за цим посиланням.

Крок №5

Забронювати обрану путівку. Для цього необхідно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду та підтвердили, що заклад може прийняти дитину.

Крок №6

Після того, як дитина приїде у заклад, розрахуватися за путівку карткою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році громадянам доступна низка медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

Також ми писали, що українці у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право  внутрішні переселенці.

Кабінет міністрів
гроші
діти
матеріальна допомога
фінансова допомога

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