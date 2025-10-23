Відео
Гроші на купівлю дров та вугілля — хто отримає 19,4 тис. грн

Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:16
Оновлено: 11:48
Виплати на зимовий період — де можна отримати 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива
Жінка тримає дрова. Фото: Freepik

Громадська організація "Лампа" оголосила попередню реєстрацію на надання грошової допомоги для купівлі твердого палива на зимовий період. Розмір допомоги на одне домогосподарство становитиме 19,4 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГО "Лампа".

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу для купівлі твердого палива 

Як зазначається, представники організації розпочали свою діяльність у Сумській області. Попередня реєстрація на грошову допомогу для придбання дров та вугілля доступна для жителів старостинських округів Шосткинської громади:

  • Івотський старостинський округ (с. Івот);
  • Клишківський старостинський округ (с. Клишки, с. Заболотне, с. Солотвино, с. Київське, с. Холодівщина, с. Великий ліс);
  • Собицький старостинський округ (с. Собич, с. Лісне).

"Грошова допомога для закупівлі твердого палива — це фінансова підтримка, яку ви можете використати для придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла", — повідомляють в організації.

Зареєструватися можуть громадяни, які належать до таких категорій:

  • внутрішні переселенці;
  • особи з інвалідністю, тяжкими захворюваннями;
  • багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  • особи похилого віку від 60 років;
  • самотні громадяни/домогосподарства очолюють жінки;
  • ветерани війни;
  • батьки-вихователі/усиновлювачі/прийомні батьки;
  • вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Прийматимуть заявки від громадян на програму грошової допомоги для купівлі твердого палива на зимовий період до 26 жовтня 2025 року.

Зареєструватися на спеціальному порталі може лише одна людина від домогосподарства. У разі відповідності критеріям заявники отримають СМС-запрошення на фізичну реєстрацію. Сам факт реєстрації не є гарантією отримання допомоги.

Всі деталі щодо грошової допомоги можна уточнити за такими контактами у будні з 10:00 до 17:00:

  • 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-85-94.

Допомогу нададуть у співпраці з Данською радою у справах біженців завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України, Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Раніше ми писали, що в одній з громад доступна фінансова допомога від УВКБ ООН. В її рамках громадяни зможуть отримати по 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, де жителі, яким виповнилося 65 років зможуть отримати допомогу на підтримку здоров’я. Розмір разової виплати становитиме 10 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
