Выплаты в размере 10 000 грн — где окажут помощь пенсионерам 65+

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Осенью 2025 года в одной из территориальных громад жители, достигшие 65 лет, получат помощь на поддержание здоровья и социально-бытовые нужды. Претендовать на выплаты смогут те, кто будет подпадать еще под ряд условий.

Это предусмотрено распоряжением №201 руководства Волновахской городской ВГА.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить разовую денежную помощь

Согласно распоряжению, речь идет о предоставлении разовой помощи гражданам пожилого возраста, которым исполнилось определенное количество лет, из Волновахской громады.

Предоставление выплат из местного бюджета предусмотрено для тех, кто подпадает под следующие условия:

Исполнилось 65 лет и выше;

Гражданин постоянно проживает в Украине (кроме районов, где продолжаются активные боевые действия, и оккупированных);

Адрес проживания задекларирован/зарегистрирован в пределах Волновахской городской тергромады на время обращения;

У заявителя есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и информация об этом внесена в Единую информбазу данных.

Как отмечается в распоряжении, каждый гражданин, который будет отвечать вышеуказанным условиям и подаст пакет необходимых документов, получит единовременную социальную помощь в размере 10 тыс. грн.

Как подать заявку на выплаты

Жители громады, желающие присоединиться к программе предоставления разовой помощи, должны предварительно заполнить бланк заявления.

Кроме заявления, необходимо собрать следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписку из реестра тергромады, где содержится информация о задекларированном/зарегистрированном адресе проживания/пребывания;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, выданной не ранее 24 февраля 2022 года;

доверенность и документы, подтверждающие статус представителя в случае его обращения;

справку о реквизитах банковского счета по стандарту IBAN.

Документы, подписанные электронной подписью, советуют присылать на е-почту Центра предоставления административных услуг Волновахской городской ВГА с пометкой "65+".

Узнать детали о предоставлении помощи для пенсионеров можно по следующим номерам телефонов:

095-205-28-74;

099-094-47-57;

095-888-63-48;

066-901-69-99.

Ранее мы писали, где из прифронтовых областей доступна помощь на покупку твердого топлива в размере 19,4 тыс. грн. На выплаты могут претендовать только самые уязвимые домохозяйства.

Также мы рассказывали, что UNICEF предоставит семьям с детьми в прифронтовых регионах деньги на подготовку к отопительному сезону. Реализация программы стала возможна при финподдержке Посольства Германии.