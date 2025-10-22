Выплаты в размере 10 000 грн — где окажут помощь пенсионерам 65+

Помощь в 10 000 грн — где доступны выплаты для пенсионеров 65+
Осенью 2025 года в одной из территориальных громад жители, достигшие 65 лет, получат помощь на поддержание здоровья и социально-бытовые нужды. Претендовать на выплаты смогут те, кто будет подпадать еще под ряд условий.
Это предусмотрено распоряжением №201 руководства Волновахской городской ВГА.
Кто сможет получить разовую денежную помощь
Согласно распоряжению, речь идет о предоставлении разовой помощи гражданам пожилого возраста, которым исполнилось определенное количество лет, из Волновахской громады.
Предоставление выплат из местного бюджета предусмотрено для тех, кто подпадает под следующие условия:
- Исполнилось 65 лет и выше;
- Гражданин постоянно проживает в Украине (кроме районов, где продолжаются активные боевые действия, и оккупированных);
- Адрес проживания задекларирован/зарегистрирован в пределах Волновахской городской тергромады на время обращения;
- У заявителя есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и информация об этом внесена в Единую информбазу данных.
Как отмечается в распоряжении, каждый гражданин, который будет отвечать вышеуказанным условиям и подаст пакет необходимых документов, получит единовременную социальную помощь в размере 10 тыс. грн.
Как подать заявку на выплаты
Жители громады, желающие присоединиться к программе предоставления разовой помощи, должны предварительно заполнить бланк заявления.
Кроме заявления, необходимо собрать следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- выписку из реестра тергромады, где содержится информация о задекларированном/зарегистрированном адресе проживания/пребывания;
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, выданной не ранее 24 февраля 2022 года;
- доверенность и документы, подтверждающие статус представителя в случае его обращения;
- справку о реквизитах банковского счета по стандарту IBAN.
Документы, подписанные электронной подписью, советуют присылать на е-почту Центра предоставления административных услуг Волновахской городской ВГА с пометкой "65+".
Узнать детали о предоставлении помощи для пенсионеров можно по следующим номерам телефонов:
- 095-205-28-74;
- 099-094-47-57;
- 095-888-63-48;
- 066-901-69-99.
Ранее мы писали, где из прифронтовых областей доступна помощь на покупку твердого топлива в размере 19,4 тыс. грн. На выплаты могут претендовать только самые уязвимые домохозяйства.
Также мы рассказывали, что UNICEF предоставит семьям с детьми в прифронтовых регионах деньги на подготовку к отопительному сезону. Реализация программы стала возможна при финподдержке Посольства Германии.
