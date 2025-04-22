Помощь на коммуналку в 450 грн — что изменилось в 2025 году

Деньги на коммуналку — что изменилось для украинцев в помощи
Украинцам, которые предоставили бесплатное жилье для внутренних переселенцев, государство выплачивает денежные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Однако весной 2025 года правила по соответствующей программе несколько изменились.
Это прописано в постановлении правительства №1544.
Что изменилось в программе "Прихисток" весной 2025 года
Так, согласно постановлению "Порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ", предусматриваются определенные изменения.
Сейчас, чтобы присоединиться к проекту "Прихисток", необходимо обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Тогда как раньше заявления о компенсации необходимо было подавать в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов или военных администраций по месту жительства.
Те, кто впервые разместил переселенцев и хотят оформить компенсации, должны подать вместе с ВПЛ в том же месяце размещения в орган Пенсионного фонда:
- сообщение по специальной форме;
- заявление по онлайн-форме.
Соответствующее обращение теперь можно подать как лично, так и дистанционно:
- онлайн — через портал е-услуг ПФУ;
- офлайн — через обращение в органы Пенсионного фонда.
Компенсацию назначают на шесть месяцев. Выплату помощи на второй период продолжают автоматически после проверки соответствующего права таких переселенцев.
При обращении в органы Пенсионного фонда в справках о постановке на учет переселенца должен быть указан адрес жилого помещения временного проживания, по которому назначена компенсация, а сама справка должна быть выдана не позднее января этого года.
Размер компенсации рассчитывают органы ПФУ ежемесячно и составляет 450 грн за каждого человека в месяц.
Когда могут не назначить компенсации
Как отмечается, компенсации на каждого отдельного переселенца не назначаются и не выплачиваются или же выплату прекращают при определенных обстоятельствах. А именно:
- если переселенец имеет родственные связи с владельцем жилья;
- переселенец находился за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение такой помощи;
- Пенсионный фонд получил от Нацсоцслужбы данные о непроживании переселенца более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставлена помощь;
- установлен факт недостоверной информации в заявлении или сообщении;
- в течение трех месяцев перед обращением переселенец купил, получил бесплатно или приобрел на льготных условиях через органы соцзащиты, квартиру;
- переселенец получает субсидию на оплату стоимости аренды жилья.
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