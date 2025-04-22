Помощь на коммуналку в 450 грн — что изменилось в 2025 году

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам, которые предоставили бесплатное жилье для внутренних переселенцев, государство выплачивает денежные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Однако весной 2025 года правила по соответствующей программе несколько изменились.

Это прописано в постановлении правительства №1544.

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Так, согласно постановлению "Порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ", предусматриваются определенные изменения.

Сейчас, чтобы присоединиться к проекту "Прихисток", необходимо обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Тогда как раньше заявления о компенсации необходимо было подавать в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов или военных администраций по месту жительства.

Те, кто впервые разместил переселенцев и хотят оформить компенсации, должны подать вместе с ВПЛ в том же месяце размещения в орган Пенсионного фонда:

сообщение по специальной форме;

заявление по онлайн-форме.

Соответствующее обращение теперь можно подать как лично, так и дистанционно:

онлайн — через портал е-услуг ПФУ;

офлайн — через обращение в органы Пенсионного фонда.

Компенсацию назначают на шесть месяцев. Выплату помощи на второй период продолжают автоматически после проверки соответствующего права таких переселенцев.

При обращении в органы Пенсионного фонда в справках о постановке на учет переселенца должен быть указан адрес жилого помещения временного проживания, по которому назначена компенсация, а сама справка должна быть выдана не позднее января этого года.

Размер компенсации рассчитывают органы ПФУ ежемесячно и составляет 450 грн за каждого человека в месяц.

Когда могут не назначить компенсации

Как отмечается, компенсации на каждого отдельного переселенца не назначаются и не выплачиваются или же выплату прекращают при определенных обстоятельствах. А именно:

если переселенец имеет родственные связи с владельцем жилья;

переселенец находился за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение такой помощи;

Пенсионный фонд получил от Нацсоцслужбы данные о непроживании переселенца более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставлена помощь;

установлен факт недостоверной информации в заявлении или сообщении;

в течение трех месяцев перед обращением переселенец купил, получил бесплатно или приобрел на льготных условиях через органы соцзащиты, квартиру;

переселенец получает субсидию на оплату стоимости аренды жилья.

Ранее мы сообщали, что врачи-пенсионеры рассказали о потере льгот на коммунальные услуги. Это произошло после "осовременивания" пенсий в марте 2025 года.

Также мы писали, что специалисты Пенсионного фонда объяснили некоторые важные детали, от которых зависит право на льготы на услуги ЖКХ. Речь идет о периоде доходов граждан.