Выплаты для пенсионеров от UNHCR Ukraine — кто и где может подать заявку

Денежная помощь от UNHCR — кому из пенсионеров доступна зимой
В Украине некоторым пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения будет доступна регистрация на денежную помощь от UNHCR Ukraine зимой 2025 года. Выплаты предоставят в одной из украинских прифронтовых громад.
Об этом информирует пресс-служба представителей УВКБ ООН в Telegram.
Кому предусмотрена финансовая помощь UNHCR Ukraine
По условиям программы, каждому из семьи предоставят по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода) в городе Шостка Сумской области. Денежная помощь предусмотрена для тех, кто был вынужден перемещаться по стране из-за войны.
Заявки на финпомощь смогут подавать такие группы населения:
- Внутренние переселенцы, которые либо прибыли в громаду из опасных регионов, либо вернулись на свое прежнее место жительства после выезда (не более шести месяцев).
- Граждане, которые вернулись в Украину после выезда в начале полномасштабной войны за границу.
Правом на выплаты наделены те, кто относится к таким категориям населения:
- неполная семья, где есть только мать или отец, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/в семье есть лица старшего возраста (более 55 лет);
- домохозяйства, где есть лица пожилого возраста;
- семьи, где люди старшего возраста воспитывают несовершеннолетних детей;
- домохозяйства, где есть граждане, у которых диагностированы серьезные болезни/инвалидность.
Среди других важных требований:
- претенденты не получали ранее подобную поддержку от украинских/международных организаций за последние три месяца;
- ежемесячно доход на одного человека в домохозяйстве не превышает 5,4 тыс. грн.
Правила регистрации в программе помощи
По данным организации, регистрация на денежную помощь открыта на четверг, 4 декабря, в Шосткинской громаде Сумской области в телефонном режиме.
После этого претендентов вызовут на личный прием во время работы выездной мобильной группы для регистрации на программу помощи по адресу: ул. Свободы, 18 (центр эстетического воспитания) с 11:30 до 14:30.
"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. Часы работы пункта сбора данных — будние дни с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что получить финансовую помощь "Зимняя поддержка" можно через Укрпочту. В компании обнародовали алгоритм действий.
Также мы рассказывали, кто сможет получить 20 тыс. грн на оплату коммунальных услуг. Помощь окажет БФ "Каритас Украина".
Читайте Новини.LIVE!