Выплаты для пенсионеров от UNHCR Ukraine — кто и где может подать заявку

Пожилая женщина на почте. Фото: УНИАН

В Украине некоторым пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения будет доступна регистрация на денежную помощь от UNHCR Ukraine зимой 2025 года. Выплаты предоставят в одной из украинских прифронтовых громад.

Об этом информирует пресс-служба представителей УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кому предусмотрена финансовая помощь UNHCR Ukraine

По условиям программы, каждому из семьи предоставят по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода) в городе Шостка Сумской области. Денежная помощь предусмотрена для тех, кто был вынужден перемещаться по стране из-за войны.

Реклама

Заявки на финпомощь смогут подавать такие группы населения:

Внутренние переселенцы, которые либо прибыли в громаду из опасных регионов, либо вернулись на свое прежнее место жительства после выезда (не более шести месяцев). Граждане, которые вернулись в Украину после выезда в начале полномасштабной войны за границу.

Правом на выплаты наделены те, кто относится к таким категориям населения:

Реклама

неполная семья, где есть только мать или отец, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/в семье есть лица старшего возраста (более 55 лет);

домохозяйства, где есть лица пожилого возраста;

семьи, где люди старшего возраста воспитывают несовершеннолетних детей;

домохозяйства, где есть граждане, у которых диагностированы серьезные болезни/инвалидность.

Среди других важных требований:

претенденты не получали ранее подобную поддержку от украинских/международных организаций за последние три месяца;

ежемесячно доход на одного человека в домохозяйстве не превышает 5,4 тыс. грн.

Правила регистрации в программе помощи

По данным организации, регистрация на денежную помощь открыта на четверг, 4 декабря, в Шосткинской громаде Сумской области в телефонном режиме.

Реклама

После этого претендентов вызовут на личный прием во время работы выездной мобильной группы для регистрации на программу помощи по адресу: ул. Свободы, 18 (центр эстетического воспитания) с 11:30 до 14:30.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. Часы работы пункта сбора данных — будние дни с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали, что получить финансовую помощь "Зимняя поддержка" можно через Укрпочту. В компании обнародовали алгоритм действий.

Также мы рассказывали, кто сможет получить 20 тыс. грн на оплату коммунальных услуг. Помощь окажет БФ "Каритас Украина".