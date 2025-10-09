Выплаты на твердое топливо на зиму — где продлили прием документов до 24 октября

Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В рамках правительственного решения украинскому населению в прифронтовых регионах предусмотрено предоставление возможности получить единовременную денежную помощь на подготовку к отопительному сезону 2025-2026. В частности, таким правом могут воспользоваться жители Краматорска, которым продлили срок для подачи заявок.

Об этом информирует пресс-служба Краматорского городского совета.

Что надо знать о денежной помощи на покупку твердого топлива

Осенью в ряде украинских регионах началась реализация программы поддержки граждан в подготовке к холодному периоду года. Согласно нормам, утвержденным Кабинетом министров, каждому домохозяйству предусмотрено предоставление по 19,4 тыс. грн на покупку твердого печного бытового топлива за средства международных партнеров.

На выплаты смогут рассчитывать жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевых действий (в 10 километрах от государственной границы с РФ/линии фронта областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской).

В частности, до 24 октября 2025 года продлили прием документов от жителей Краматорска.

Также в горсовете отмечают, что органы местного самоуправления и Пенсионный Фонд имеют право:

осуществлять проверку достоверности приведенной в заявлении информации;

проверять наличие у заявителей статуса внутренне перемещенного лица.

Как получить деньги на дрова и уголь в Краматорске

Как уточняют в горсовете, прием документов будет осуществляться до 24 октября с 09:00 до 16:00 (12:00-13:00 — перерыв) в Управлении труда и соцзащиты населения городского совета (ул. Героев Небесной Сотни, 23), каб. 102, 106.

Узнать детали граждане могут по номеру телефона "горячей линии": 093-234-30-22.

Для получения помощи жители Краматорска должны предоставить заявление и подготовить пакет документов:

паспорт гражданина (копия) и всех членов домохозяйства;

идентификационный код (копия) и всех членов семьи;

удостоверение/справка, дающие право на льготы, гарантии и компенсации;

документы, подтверждающие факт проживания в домохозяйстве (это может быть паспорт гражданина с отметкой о регистрации места жительства, копия справки о постановке на учет ВПЛ);

техпаспорт на дом/справка о наличии печного отопления;

справка о реквизитах счета, открытого в банке (номер IBAN).

О возможности получить помощь на дрова и уголь на зиму в других прифронтовых регионах следует узнавать в органах местной власти.

Ранее мы рассказывали, что осенью в двух областях БФ "Право на защиту" принимает заявки на помощь в не менее 60 тыс. грн. Программу реализуют при финподдержке Швейцарии.

Еще сообщали, что ЮНИСЕФ предоставит средства на зиму для домохозяйств с детьми. На выплаты имеют право граждане из прифронтовых районов в сумме 19,4 тыс. грн.