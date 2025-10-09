Виплати на тверде паливо на зиму — де продовжили прийом документів до 24 жовтня

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У рамках урядового рішення українському населенню в прифронтових регіонах передбачене надання можливості отримати одноразову грошову допомогу на підготовку до опалювального сезону 2025-2026. Зокрема, таким правом можуть скористатися мешканці Краматорська, яким продовжили термін для подачі заявок.

Про це інформує пресслужба Краматорської міської ради.

Що треба знати про грошову допомогу на купівлю твердого палива

Восени в низці українських регіонах розпочалась реалізація програми підтримки громадян у підготовці до холодного періоду року. Згідно з нормами, затвердженими Кабінетом міністрів, кожному домогосподарству передбачене надання по 19,4 тис. грн на купівлю твердого пічного побутового палива за кошти міжнародних партнерів.

На виплати зможуть розраховувати жителі населених пунктів, розташованих поблизу лінії бойових дій (за 10 кілометрів від державного кордону з РФ/лінії фронту областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).

Зокрема, до 24 жовтня 2025 року продовжили прийом документів від жителів Краматорська.

Також у міськраді зазначають, що органи місцевого самоврядування та Пенсійний Фонд мають право:

здійснювати перевірку достовірності наведеної у заяві інформації;

перевіряти наявність у заявників статусу внутрішньо переміщеної особи.

Як отримати гроші на дрова та вугілля у Краматорську

Як уточнюють у міськраді, прийом документів здійснюватиметься до 24 жовтня з 09:00 до 16:00 (12:00-13:00 — перерва) в Управлінні праці та соцзахисту населення міської ради (вул. Героїв Небесної Сотні, 23), каб. 102, 106.

Дізнатися деталі громадян можуть за номером телефону "гарячої лінії": 093-234-30-22.

Для отримання допомоги жителі Краматорська повинні надати заяву та підготувати пакет документів:

паспорт громадянина (копія) та всіх членів домогосподарства;

ідентифікаційний код (копія) та всіх членів сім’ї;

посвідчення/довідка, що надають право на пільги, гарантії та компенсації;

документи, що підтверджують факт проживання в домогосподарстві (це може бути паспорт громадянина з відміткою про реєстрацію місця проживання, копія довідки про взяття на облік ВПО);

техпаспорт на будинок/довідка про наявність пічного опалення;

довідка про реквізити рахунку, відкритого в банку (номер IBAN).

Про можливість отримати допомогу на дрова та вугілля на зиму в інших прифронтових регіонах слід дізнаватись в органах місцевої влади.

Раніше ми розповідали, що восени у двох областях БФ "Право на захист" приймає заявки на допомогу у щонайменше 60 тис. грн. Програму реалізують за фінпідтримки Швейцарії.

Ще повідомляли, що ЮНІСЕФ надасть кошти на зиму для домогосподарств з дітьми. На виплати мають право громадяни з прифронтових районів у сумі 19,4 тис. грн.