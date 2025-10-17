Виплати на купівлю дров у 15 тис. грн — умови та необхідні документи

Жінки похилого віку на пошті. Фото: УНІАН

Громадяни, які були змушені виїхати зі своїх осель через війну, можуть отримати грошову допомогу на підготовку до опалювального сезону 2025/2026 року. Домогосподарствам нададуть кошти на придбання твердого палива по 15 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба однієї з громад у соцмережі Facebook.

Кому і де буде доступна грошова допомога на купівлю дров

Як зазначається, програма допомоги стосується вразливих категорій населення з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Бахмутської громади.

Кошти зможуть отримати громадяни, які мешкають у домогосподарствах з пічним опаленням і не мають субсидії або пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Виплати передбачені за умови наявності однієї з таких вразливостей:

особи похилого віку (також ті, які не мають права на пенсію);

особи з інвалідністю;

родини, де є діти з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

самотні матір чи батько, які виховують дітей;

громадяни, які надають соцпослуги з догляду на непрофесійній основі;

родини, де є неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни);

рідні загиблих (померлих) ветеранів війни.

Розмір допомоги та правила реєстрації

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови і бажають отримати грошову допомогу на підготовку до опалювального сезону, повинні написати електронного листа на адресу УСЗН Бахмутської міської ради.

До заяви слід додати копії документів, зокрема, ті що підтверджують статус і право на отримання виплати (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення чи посвідчення багатодітної родини, довідки про взяття на облік ВПО, довідки про наявність пічного опалення на твердому паливі).

Прийматимуть заявки на призначення допомоги на купівлю твердого палива до 15 квітня 2026 року.

Деталі доступні за номерами телефонів:

+38095-498-76-15;

+38099-713-39-80.

