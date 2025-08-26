Деньги для старта собственного бизнеса — кому предоставят гранты до 1 млн грн

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинским предпринимателям, которые работают в креативной индустрии, государство будет предоставлять гранты. Речь идет о суммах в размере до 1 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте Кабмина Украины.

Кому будут предоставлять гранты

По информации премьер-министра Юлии Свириденко, гранты смогут получить:

100 тысяч гривен — фрилансеры-ФЛП;

200 тысяч гривен — бизнес, создающий одно рабочее место;

500 тысяч гривен — если бизнес создаст два рабочих места (софинансирование 70/30);

1 миллион гривен — если будут созданы четыре рабочих места (софинансирование 70/30).

"Правительство решило запустить специальные условия по программе "Власна Справа" для креативных предпринимателей", — отмечается в сообщении.

К программе могут присоединиться кино- и видеоиндустрия, библиотеки, музеи, театры, архитектура, дизайн, медиа, фотография, разработчики игр и ПО, PR и реклама, индивидуальная художественная деятельность.

Программу основали три года назад, и за это время гранты выдали 28 тысячам украинцев. Деньги были потрачены на открытие или развитие собственного дела. Программа также активно поддерживает ветеранов — участникам боевых действий (УБД) предоставили более чем 2 тысячи грантов.

Напомним, Министерство экономики предоставляет гранты бизнесам, которые пострадали от российских обстрелов. Подавать заявку можно через "Дію". Узнавайте также, как в августе увеличились пенсии.