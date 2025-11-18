Виплати на дрова — хто з українців зможе отримати 12 тис. грн

Гроші на дрова — де можна отримати на зиму 12 тис. грн
Жителі ще однієї з міських територіальних громад зможуть отримати одноразову грошову допомогу на осінньо-зимовий період. Йдеться про надання домогосподарствам на купівлю твердого пічного побутового палива по 12 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба одного з управлінь соціального захисту населення у соцмережі Facebook.
Хто і де зможе отримати грошову допомогу на зиму
Як зазначається, отримати кошти для підготовки до зими зможуть жителі Соледарської міської територіальної громади. Претендувати на допомогу зможуть вразливі категорії громадян. Виплати передбачені для:
- осіб похилого віку (від 60 років), зокрема, які не мають права на пенсію;
- осіб, які мають інвалідність;
- родин з дітьми з інвалідністю;
- малозабезпечених та багатодітних сімей;
- самотніх матерів/батьків або сімей, де один із батьків помер;
- родин з неповнолітніми дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих ветеранів та військових.
Серед умов:
- наявність пічного опалення;
- відсутність субсидій/пільг на оплату комунальних послуг чи палива.
Куди звертатися та які необхідні документи
Заявники отримають матеріальну допомогу у розмірі 12 тис. грн (за адресою фактичного проживання родини) незалежно від доходу родини.
Для того, щоб отримати допомогу, потрібно написати заяву, а також заздалегідь зібрати такий пакет документів:
- копія паспорта/іншого документа, що може посвідчувати особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- витяг з реєстру Соледарської міської тергромади;
- документ з підтвердженням належності до однієї з визначених категорій;
- копія довідки про взяття на облік переселенця;
- копія довідки про пічне опалення на твердому паливі в будинку за фактичною адресою проживання;
- копія довідки з ПФУ про неотримання субсидій або пільг;
- номер банківського рахунку (IBAN).
На копіях документів потрібно додати напис: "Згідно з оригіналом", також треба поставити підпис, ініціали та дату. Подавати документи можна до 5 грудня 2025 року.
Документи прийматимуть у таких містах:
- м. Київ, вул. Бориславська, 72/3 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 066 928 5882/095 344 3583;
- м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 095 563 9290/050 065 4004/093 552 4089;
- м. Черкаси, вул. Добровольського, 20 (за попереднім записом), тел. 050 980 9814/050 905 4271;
- м. Дніпро, Поштове відділення №68, Отримувач: Рибіна Лариса Вікторівна, тел. 0955639290.
