Головна Фінанси Гроші на дрова — де можна отримати на зиму 12 тис. грн

Гроші на дрова — де можна отримати на зиму 12 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:09
Виплати на дрова — хто з українців зможе отримати 12 тис. грн
Людина тримає дрова на руках. Фото: Freepik

Жителі ще однієї з міських територіальних громад зможуть отримати одноразову грошову допомогу на осінньо-зимовий період. Йдеться про надання домогосподарствам на купівлю твердого пічного побутового палива по 12 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба одного з управлінь соціального захисту населення у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто і де зможе отримати грошову допомогу на зиму

Як зазначається, отримати кошти для підготовки до зими зможуть жителі Соледарської міської територіальної громади. Претендувати на допомогу зможуть вразливі категорії громадян. Виплати передбачені для:

  • осіб похилого віку (від 60 років), зокрема, які не мають права на пенсію;
  • осіб, які мають інвалідність;
  • родин з дітьми з інвалідністю;
  • малозабезпечених та багатодітних сімей;
  • самотніх матерів/батьків або сімей, де один із батьків помер;
  • родин з неповнолітніми дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;
  • ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих ветеранів та військових.

Серед умов: 

  • наявність пічного опалення;
  • відсутність субсидій/пільг на оплату комунальних послуг чи палива.

Куди звертатися та які необхідні документи

Заявники отримають матеріальну допомогу у розмірі 12 тис. грн (за адресою фактичного проживання родини) незалежно від доходу родини. 

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно написати заяву, а також заздалегідь зібрати такий пакет документів:

  • копія паспорта/іншого документа, що може посвідчувати особу;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • витяг з реєстру Соледарської міської тергромади;
  • документ з підтвердженням належності до однієї з визначених категорій;
  • копія довідки про взяття на облік переселенця;
  • копія довідки про пічне опалення на твердому паливі в будинку за фактичною адресою проживання;
  • копія довідки з ПФУ про неотримання субсидій або пільг;
  • номер банківського рахунку (IBAN).

На копіях документів потрібно додати напис: "Згідно з оригіналом", також треба поставити підпис, ініціали та дату. Подавати документи можна до 5 грудня 2025 року.

Документи прийматимуть у таких містах: 

  • м. Київ, вул. Бориславська, 72/3 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 066 928 5882/095 344 3583;
  • м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 095 563 9290/050 065 4004/093 552 4089;
  • м. Черкаси, вул. Добровольського, 20 (за попереднім записом), тел. 050 980 9814/050 905 4271;
  • м. Дніпро, Поштове відділення №68, Отримувач: Рибіна Лариса Вікторівна, тел. 0955639290.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати від UNHCR Ukraine у 10,8 тис. грн. Виплати будуть доступні в одній з громад на Сумщині. 

Також ми розповідали, чи можна отримати допомогу у розмірі 6,5 тис. грн, якщо нараховується базова соцдопомога. Йдеться про отримання коштів за програмою "Зимова підтримка".  

виплати фінансова допомога гроші дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
