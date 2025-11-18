Виплати на дрова — хто з українців зможе отримати 12 тис. грн

Людина тримає дрова на руках. Фото: Freepik

Жителі ще однієї з міських територіальних громад зможуть отримати одноразову грошову допомогу на осінньо-зимовий період. Йдеться про надання домогосподарствам на купівлю твердого пічного побутового палива по 12 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба одного з управлінь соціального захисту населення у соцмережі Facebook.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу на зиму

Як зазначається, отримати кошти для підготовки до зими зможуть жителі Соледарської міської територіальної громади. Претендувати на допомогу зможуть вразливі категорії громадян. Виплати передбачені для:

осіб похилого віку (від 60 років), зокрема, які не мають права на пенсію;

осіб, які мають інвалідність;

родин з дітьми з інвалідністю;

малозабезпечених та багатодітних сімей;

самотніх матерів/батьків або сімей, де один із батьків помер;

родин з неповнолітніми дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих ветеранів та військових.

Серед умов:

наявність пічного опалення;

відсутність субсидій/пільг на оплату комунальних послуг чи палива.

Куди звертатися та які необхідні документи

Заявники отримають матеріальну допомогу у розмірі 12 тис. грн (за адресою фактичного проживання родини) незалежно від доходу родини.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно написати заяву, а також заздалегідь зібрати такий пакет документів:

копія паспорта/іншого документа, що може посвідчувати особу;

копія ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру Соледарської міської тергромади;

документ з підтвердженням належності до однієї з визначених категорій;

копія довідки про взяття на облік переселенця;

копія довідки про пічне опалення на твердому паливі в будинку за фактичною адресою проживання;

копія довідки з ПФУ про неотримання субсидій або пільг;

номер банківського рахунку (IBAN).

На копіях документів потрібно додати напис: "Згідно з оригіналом", також треба поставити підпис, ініціали та дату. Подавати документи можна до 5 грудня 2025 року.

Документи прийматимуть у таких містах:

м. Київ, вул. Бориславська, 72/3 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 066 928 5882/095 344 3583;

м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47 — Центр підтримки жителів Соледарської громади, тел. 095 563 9290/050 065 4004/093 552 4089;

м. Черкаси, вул. Добровольського, 20 (за попереднім записом), тел. 050 980 9814/050 905 4271;

м. Дніпро, Поштове відділення №68, Отримувач: Рибіна Лариса Вікторівна, тел. 0955639290.

