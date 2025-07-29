Выплаты для родных лиц с инвалидностью — что изменилось с июля 2025 года

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине изменились условия назначения и выплаты ежемесячной денежной помощи гражданам, проживающим вместе с лицами с инвалидностью первой или второй группы вследствие психического расстройства. Украинцам уточнили правила и особенности предоставления соответствующих выплат в 2025 году.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По информации ПФУ, с 1 июля текущего года функции по назначению и выплате такой помощи возложены на органы Пенсионного фонда. Речь идет о выплатах на уход для граждан, проживающих с лицами с инвалидностью первой-второй группы вследствие психического расстройства, которые по врачебным заключениям нуждаются в постоянном постороннем уходе, согласно постановлению правительства №765 от 25 июня 2025 года.

По правилам, соответствующая помощь предусмотрена для дееспособных граждан, которые:

на постоянной основе проживают или зарегистрированы вместе с лицом с инвалидностью вышеуказанных групп вследствие психического расстройства;

осуществляют уход за такими лицами, независимо от наличия факта работы.

Как оформить пособие по уходу в 2025 году

Для оформления финпомощи гражданам, проживающим вместе с лицами с инвалидностью первой или второй группы вследствие психического расстройства, необходимо собрать такой пакет документов:

заявление установленной формы;

декларацию о доходах/имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением соцпомощи по установленной форме;

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справку о доходах, если речь идет в декларации о доходах, информация о которых отсутствует в компетентных органах;

заключение медкомиссии о необходимости в постоянном постороннем уходе за лицом с инвалидностью;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица/справка к акту осмотра МСЭК (копия);

акт обследования материально-бытовых условий семьи/фактического места проживания.

Заявление и соответствующие документы можно подать следующими способами:

через сервисный центр Пенсионного фонда;

через ЦПАУ или уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады;

путем средств почтовой связи;

через портал государственных услуг "Дія".

"Помощь на уход назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно. В случае если лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки", — добавили в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что некоторые украинцы, которые получили инвалидность из-за российской агрессии, могут оформить денежную помощь от 200 тыс. грн в 2025 году. Для этого нужно собрать пакет документов.

Также мы рассказывали, что в этом году гражданам с инвалидностью доступна единовременная финпомощь. Оформить ее можно, обратившись к субъекту предоставления админуслуг.