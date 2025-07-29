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Головна Фінанси Гроші на догляд за особами з інвалідністю — що змінилось в липні

Гроші на догляд за особами з інвалідністю — що змінилось в липні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:08
Виплати для рідних осіб з інвалідністю — що змінилось з липня 2025 року
Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні змінились умови призначення та виплати щомісячної грошової допомоги громадянам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Українцям уточнили правила та особливості надання відповідних виплат у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що змінилось у виплатах для рідних осіб з інвалідністю

За інформацією ПФУ, з 1 липня поточного року функції з призначення та виплати такої допомоги покладені на органи Пенсійного фонду. Йдеться про виплати на догляд для громадян, які проживають з особами з інвалідністю першої-другої групи внаслідок психічного розладу, які за лікарськими висновками потребують постійного стороннього догляду, відповідно до постанови уряду №765 від 25 червня 2025 року.

За правилами, відповідна допомога передбачена для дієздатних громадян, які:

  • на постійній основі проживають або зареєстровані разом з особою з інвалідністю вищевказаних груп внаслідок психічного розладу;
  • здійснюють догляд за такими особами, незалежно від наявності факту роботи.

Як оформити допомогу на догляд у 2025 році

Для оформлення фіндопомоги громадянам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, необхідно зібрати такий пакет документів:

  • заяву встановленої форми;
  • декларацію щодо доходів/майнового стану осіб, які звернулися за призначенням соцдопомоги за встановленою формою;
  • паспорт або документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про доходи, якщо йдеться в декларації про доходи, інформація про які відсутня в компетентних органах;
  • висновок медкомісії щодо потреби у постійному сторонньому догляді за особою з інвалідністю;
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи/довідка до акта огляду МСЕК (копія);
  • акт обстеження матеріально-побутових умов родини/фактичного місця.

Заяву та відповідні документи можна подати у такі способи:

  • через сервісний центр Пенсійного фонду;
  • через ЦНАП або уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;
  • шляхом засобів поштового зв'язку;
  • через портал державних послуг "Дія".

"Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця. У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки", — додали в ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що деякі українці, які отримали інвалідність через російську агресію, можуть оформити грошову допомогу від 200 тис. грн у 2025 році. Для цього потрібно зібрати пакет документів. 

Також ми розповідали, що цьогоріч громадянам з інвалідністю доступна одноразова фіндопомога. Оформити її можна, звернувшись до суб'єкта надання адмінпослуг. 

виплати фінансова допомога інвалідність гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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