Виплати для рідних осіб з інвалідністю — що змінилось з липня 2025 року

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні змінились умови призначення та виплати щомісячної грошової допомоги громадянам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Українцям уточнили правила та особливості надання відповідних виплат у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За інформацією ПФУ, з 1 липня поточного року функції з призначення та виплати такої допомоги покладені на органи Пенсійного фонду. Йдеться про виплати на догляд для громадян, які проживають з особами з інвалідністю першої-другої групи внаслідок психічного розладу, які за лікарськими висновками потребують постійного стороннього догляду, відповідно до постанови уряду №765 від 25 червня 2025 року.

За правилами, відповідна допомога передбачена для дієздатних громадян, які:

на постійній основі проживають або зареєстровані разом з особою з інвалідністю вищевказаних груп внаслідок психічного розладу;

здійснюють догляд за такими особами, незалежно від наявності факту роботи.

Як оформити допомогу на догляд у 2025 році

Для оформлення фіндопомоги громадянам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, необхідно зібрати такий пакет документів:

заяву встановленої форми;

декларацію щодо доходів/майнового стану осіб, які звернулися за призначенням соцдопомоги за встановленою формою;

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідку про доходи, якщо йдеться в декларації про доходи, інформація про які відсутня в компетентних органах;

висновок медкомісії щодо потреби у постійному сторонньому догляді за особою з інвалідністю;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи/довідка до акта огляду МСЕК (копія);

акт обстеження матеріально-побутових умов родини/фактичного місця.

Заяву та відповідні документи можна подати у такі способи:

через сервісний центр Пенсійного фонду;

через ЦНАП або уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;

шляхом засобів поштового зв'язку;

через портал державних послуг "Дія".

"Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця. У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки", — додали в ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що деякі українці, які отримали інвалідність через російську агресію, можуть оформити грошову допомогу від 200 тис. грн у 2025 році. Для цього потрібно зібрати пакет документів.

Також ми розповідали, що цьогоріч громадянам з інвалідністю доступна одноразова фіндопомога. Оформити її можна, звернувшись до суб'єкта надання адмінпослуг.