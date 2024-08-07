Денежные выплаты на детей за границей — как оформить помощь

Мать с ребенком. Фото: Pexels

Украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.

Об этом сообщают юристы, пишет Visit Ukraine.

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Оформление помощи на детей за границей

Как правило, для получения помощи при рождении ребенка родителям необходимо лично обращаться в отделение органов социальной защиты населения. Чтобы это могли сделать выехавшие за границу люди, власть обновила нормы законопроекта, предоставив возможность оформления денег в упрощенном формате.

Министерство реинтеграции рекомендует сделать несколько шагов. А именно:

необходимо открытие счета в банке для соцвыплат. Соответствующие счета можно открывать удаленно без требования личного присутствия;

написание заявления о назначении пособия при рождении ребенка по специальной форме;

дополнение заявления копиями документов, выданными компетентными органами страны пребывания, удостоверяющими факт рождения ребенка за границей, с украинским переводом;

дистанционная отправка по почте заявления и копии документов, где свидетельствует о рождении ребенка, в органы соцзащиты населения по зарегистрированному адресу проживания в Украине.

Как будет происходить назначение выплат

Назначением денежной помощи занимается орган соцзащиты, куда будет направлено заявление с документами.

Размер пособия при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. гривен. Единовременно выплачивают 10,32 тыс. гривен, а остальную сумму — по 860 гривен ежемесячно. Деньги будут начисляться на личный банковский счет.

Юристы отмечают, что срок обращения для начисления денежной помощи составляет 12 месяцев после рождения ребенка.

Подробности можно уточнить в Национальной социальной сервисной службе Украины:

(044) 289-87-89;

info@nssu.gov.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Также сообщалось, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.