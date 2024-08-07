Денежные выплаты на детей за границей — как оформить помощь

Деньги на детей за границей — украинцам доступна помощь в 40 тыс. грн
Украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.
Об этом сообщают юристы, пишет Visit Ukraine.
Оформление помощи на детей за границей
Как правило, для получения помощи при рождении ребенка родителям необходимо лично обращаться в отделение органов социальной защиты населения. Чтобы это могли сделать выехавшие за границу люди, власть обновила нормы законопроекта, предоставив возможность оформления денег в упрощенном формате.
Министерство реинтеграции рекомендует сделать несколько шагов. А именно:
- необходимо открытие счета в банке для соцвыплат. Соответствующие счета можно открывать удаленно без требования личного присутствия;
- написание заявления о назначении пособия при рождении ребенка по специальной форме;
- дополнение заявления копиями документов, выданными компетентными органами страны пребывания, удостоверяющими факт рождения ребенка за границей, с украинским переводом;
- дистанционная отправка по почте заявления и копии документов, где свидетельствует о рождении ребенка, в органы соцзащиты населения по зарегистрированному адресу проживания в Украине.
Как будет происходить назначение выплат
Назначением денежной помощи занимается орган соцзащиты, куда будет направлено заявление с документами.
Размер пособия при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. гривен. Единовременно выплачивают 10,32 тыс. гривен, а остальную сумму — по 860 гривен ежемесячно. Деньги будут начисляться на личный банковский счет.
Юристы отмечают, что срок обращения для начисления денежной помощи составляет 12 месяцев после рождения ребенка.
Подробности можно уточнить в Национальной социальной сервисной службе Украины:
- (044) 289-87-89;
- info@nssu.gov.ua.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.
Также сообщалось, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.
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