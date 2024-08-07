Грошові виплати на дітей за кордоном — як оформити допомогу

Гроші на дітей за кордоном — українцям доступна допомога у 40 тис. грн
Українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.
Про це повідомляють юристи, пише Visit Ukraine.
Оформлення допомоги на дітей за кордоном
Як правило, для отримання допомоги при народженні дитини батькам необхідно особисто звертатися у відділення органів соціального захисту населення. Щоб це могли зробити люди, які виїхали за кордон, влада оновила норми законопроєкту, надавши можливість оформлення грошей у спрощеному форматі.
Міністерство реінтеграції радить зробити кілька кроків. А саме:
- необхідне відкриття рахунку у банку для соцвиплат. Відповідні рахунки можна відкривати віддалено без вимоги особистої присутності;
- написання заяви про призначення допомоги при народженні дитини за спеціальною формою;
- доповнення заяви копіями документів, виданими компетентними органами країни перебування, що засвідчують факт народження дитини за кордоном, з українським перекладом;
- дистанційне надсилання поштою заяви та копії документів, де засвідчується народження дитини, в органи соцзахисту населення за зареєстрованою адресою проживання в Україні.
Як відбуватиметься призначення виплат
Призначенням грошової допомоги займається орган соцзахисту, куди буде надіслано заяву з документами.
Розмір допомоги при народженні дитини становить 41,28 тис. гривень. Одноразово виплачують 10,32 тис. гривень, а решту суму — по 860 гривень щомісяця. Гроші нараховуватимуть на особистий банківський рахунок.
Юристи зауважують, що термін звернення для нарахування грошової допомоги становить 12 місяців після народження дитини.
Деталі можна уточнити у Національній соціальній сервісній службі України:
- (044) 289-87-89;
- info@nssu.gov.ua.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.
Також повідомлялося, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.
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