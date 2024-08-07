Грошові виплати на дітей за кордоном — як оформити допомогу

Матір з дитиною. Фото: Pexels

Українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.

Про це повідомляють юристи, пише Visit Ukraine.

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Оформлення допомоги на дітей за кордоном

Як правило, для отримання допомоги при народженні дитини батькам необхідно особисто звертатися у відділення органів соціального захисту населення. Щоб це могли зробити люди, які виїхали за кордон, влада оновила норми законопроєкту, надавши можливість оформлення грошей у спрощеному форматі.

Міністерство реінтеграції радить зробити кілька кроків. А саме:

необхідне відкриття рахунку у банку для соцвиплат. Відповідні рахунки можна відкривати віддалено без вимоги особистої присутності;

написання заяви про призначення допомоги при народженні дитини за спеціальною формою;

доповнення заяви копіями документів, виданими компетентними органами країни перебування, що засвідчують факт народження дитини за кордоном, з українським перекладом;

дистанційне надсилання поштою заяви та копії документів, де засвідчується народження дитини, в органи соцзахисту населення за зареєстрованою адресою проживання в Україні.

Як відбуватиметься призначення виплат

Призначенням грошової допомоги займається орган соцзахисту, куди буде надіслано заяву з документами.

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41,28 тис. гривень. Одноразово виплачують 10,32 тис. гривень, а решту суму — по 860 гривень щомісяця. Гроші нараховуватимуть на особистий банківський рахунок.

Юристи зауважують, що термін звернення для нарахування грошової допомоги становить 12 місяців після народження дитини.

Деталі можна уточнити у Національній соціальній сервісній службі України:

(044) 289-87-89;

info@nssu.gov.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.

Також повідомлялося, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.