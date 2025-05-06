Выплаты на бизнес — кто может получить микрогранты весной 2025 года

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане имеют последний шанс подать заявку на получение минигранта от Красного Креста Украины. Регистрацию на помощь закроют 7 мая 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского Красного Креста в соцсети Facebook.

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Условия программы микрогрантов на бизнес

Программа "Перезагрузка" от украинского Красного Креста призвана поддержать микропредпринимательские инициативы граждан, пострадавших от войны.

Граждане могут принять участие в проекте, если относятся к таким категориям:

внутренние переселенцы, которые выехали во Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую области и Киев. Есть возможность в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность (создание, развитие или восстановление дела);

местные жители, пострадавшие из-за агрессии РФ (ветераны и родные, те, кто потерял бизнес или работу).

Нужно иметь такие уязвимости:

семья имеет пожилых людей (65+) или лиц с инвалидностью первой/второй групп;

семья имеет от двух и более несовершеннолетних детей;

одинокие родители;

безработные граждане.

"Программа "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" реализована при поддержке Испанского, Датского и Швейцарского Красного Креста", — говорится в сообщении.

Как получить деньги на собственное дело

Заявки принимаются до 7 мая 2025 года. Уточнить детали по регистрации можно, обратившись в активационный пункт по месту жительства. Контакты доступны на сайте.

Также можно обратиться на горячую линию Украинского Красного Креста (кнопка 4):

0 (800) 332 656.

Объявления. Источник: Красный Крест Украины

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