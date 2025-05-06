Выплаты на бизнес — кто может получить микрогранты весной 2025 года

Деньги на бизнес — кто из украинцев имеет шанс подать заявку
Некоторые граждане имеют последний шанс подать заявку на получение минигранта от Красного Креста Украины. Регистрацию на помощь закроют 7 мая 2025 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского Красного Креста в соцсети Facebook.
Условия программы микрогрантов на бизнес
Программа "Перезагрузка" от украинского Красного Креста призвана поддержать микропредпринимательские инициативы граждан, пострадавших от войны.
Граждане могут принять участие в проекте, если относятся к таким категориям:
- внутренние переселенцы, которые выехали во Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую области и Киев. Есть возможность в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность (создание, развитие или восстановление дела);
- местные жители, пострадавшие из-за агрессии РФ (ветераны и родные, те, кто потерял бизнес или работу).
Нужно иметь такие уязвимости:
- семья имеет пожилых людей (65+) или лиц с инвалидностью первой/второй групп;
- семья имеет от двух и более несовершеннолетних детей;
- одинокие родители;
- безработные граждане.
"Программа "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" реализована при поддержке Испанского, Датского и Швейцарского Красного Креста", — говорится в сообщении.
Как получить деньги на собственное дело
Заявки принимаются до 7 мая 2025 года. Уточнить детали по регистрации можно, обратившись в активационный пункт по месту жительства. Контакты доступны на сайте.
Также можно обратиться на горячую линию Украинского Красного Креста (кнопка 4):
- 0 (800) 332 656.
Ранее мы писали о том, кто получит до 20 тыс. евро от Германии весной 2025 года. Международная организация по миграции предоставит выплаты в одной из областей.
Также сообщалось о старте программы поддержки от организации Mercy Corps. Выплаты в несколько тысяч долларов также доступны представителям бизнеса.
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