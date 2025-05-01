Виплати від IOM Ukraine — хто з українців може отримати до 20 тис. євро допомоги

Допомога до 20 тис. євро — кому доступні гранти від Німеччини
До 11 травня 2025 року частина українців може подати заявки на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine), що реалізують за фінпідтримки Німеччини. Такою можливістю можуть скористатися представники мікро- та малого бізнесу в одному з регіонів.
Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.
Умови грошової допомоги для бізнесу
Програма Міжнародної організації з міграції охопить кілька районів у Київській області. До участі запрошують підприємців з таких громад:
- Білоцерківська;
- Тетіївська;
- Гостомельська.
Завдяки цьому проєкту очікують отримати такі результати:
- підтримати український бізнес шляхом відновлення робочих місць;
- розвинути місцеве виробництво;
- забезпечити населення критично необхідними товарами та послугами.
Долучитися до програми зможуть представники мікро- та малого бізнесу, у яких є:
- реєстрація на території України;
- термін реєстрації не менше ніж один рік;
- бізнес є власністю українських громадян;
- готовність створювати нові робочі місця.
Розмір грантів та як подати заявку
Розмір грантового фінансування за програмою Міжнародної організації з міграції різниться і становить:
- до 7 тис. євро — для мікропідприємств;
- до 20 тис. євро — для малих підприємств.
Всі охочі взяти участь у програмі мають заповнити онлайн-анкету на сайті Міжнародної організації з міграції. Реєстрація триватиме до 11 травня 2025 року.
Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців збирає заявки на виплату допомоги вразливим категоріям громадян. Програма діє у низці областей.
Також ми повідомляли, що українські громадяни можуть отримати фіндопомогу у 800 доларів від Данії. Кошти нададуть дрібним аграріям.
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