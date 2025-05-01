Виплати від IOM Ukraine — хто з українців може отримати до 20 тис. євро допомоги

Людина тримає євро в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 11 травня 2025 року частина українців може подати заявки на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine), що реалізують за фінпідтримки Німеччини. Такою можливістю можуть скористатися представники мікро- та малого бізнесу в одному з регіонів.

Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Умови грошової допомоги для бізнесу

Програма Міжнародної організації з міграції охопить кілька районів у Київській області. До участі запрошують підприємців з таких громад:

Білоцерківська;

Тетіївська;

Гостомельська.

Завдяки цьому проєкту очікують отримати такі результати:

підтримати український бізнес шляхом відновлення робочих місць;

розвинути місцеве виробництво;

забезпечити населення критично необхідними товарами та послугами.

Долучитися до програми зможуть представники мікро- та малого бізнесу, у яких є:

реєстрація на території України;

термін реєстрації не менше ніж один рік;

бізнес є власністю українських громадян;

готовність створювати нові робочі місця.

Розмір грантів та як подати заявку

Розмір грантового фінансування за програмою Міжнародної організації з міграції різниться і становить:

до 7 тис. євро — для мікропідприємств;

до 20 тис. євро — для малих підприємств.

Всі охочі взяти участь у програмі мають заповнити онлайн-анкету на сайті Міжнародної організації з міграції. Реєстрація триватиме до 11 травня 2025 року.

Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців збирає заявки на виплату допомоги вразливим категоріям громадян. Програма діє у низці областей.

Також ми повідомляли, що українські громадяни можуть отримати фіндопомогу у 800 доларів від Данії. Кошти нададуть дрібним аграріям.