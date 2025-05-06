Виплати на бізнес — хто може отримати мікрогранти навесні 2025 року

Гроші на бізнес — хто з українців має шанс подати заявку
Деякі громадяни мають останній шанс подати заявку на отримання мінігранту від Червоного Хреста України. Реєстрацію на допомогу закриють 7 травня 2025 року.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби українського Червоного Хреста у соцмережі Facebook.
Умови програми мікрогрантів на бізнес
Програма "Перезавантаження" від українського Червоного Хреста покликана підтримати мікропідприємницькі ініціативи громадян, які постраждали від війни.
Громадяни можуть взяти участь у проєкті, якщо належать до таких категорій:
- внутрішні переселенці, які виїхали до Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської області та Києва. Є можливість у подальшому вести підприємницьку діяльність (створення, розвиток або відновлення справи);
- місцеві мешканці, які постраждали через агресію РФ (ветерани та рідні, ті, хто втратив бізнес чи роботу).
Потрібно мати такі вразливості:
- родина має людей похилого віку (65+) або осіб з інвалідністю першої/другої груп;
- сім'я має від двох і більше неповнолітніх дітей;
- самотні батьки;
- безробітні громадяни.
"Програму "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізовано за підтримки Іспанського, Данського та Швейцарського Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.
Як отримати гроші на власну справу
Заявки приймають до 7 травня 2025 року. Уточнити деталі щодо реєстрації можна, звернувшись до активаційного пункту за місцем проживання. Контакти доступні на сайті.
Також можна звернутись на гарячу лінію Українського Червоного Хреста (кнопка 4):
- 0 (800) 332 656.
Раніше ми писали про те, хто отримає до 20 тис. євро від Німеччини навесні 2025 року. Міжнародна організація з міграції надасть виплати в одній з областей.
Також повідомлялося про старт програми підтримки від організації Mercy Corps. Виплати у кілька тисяч доларів також доступні представникам бізнесу.
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