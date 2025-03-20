Выплаты для украинок на бизнес — как присоединиться к проекту благотворителей

Молодежь в офисе за компьютером. Фото: Freepik

Украинские женщины могут присоединиться к проекту по предоставлению финансовых грантов на развитие собственного дела. Речь идет об инициативе под названием "НІЖНА" (Несокрушимая Инициатива Женщин — Настойчиво и Активно), рассчитанной на украинок, проживающих в пяти громадах.

Об этом информирует пресс-служба Благотворительной организации "Свет надежды".

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Подробнее о проекте для будущих бизнес-леди

Как отмечается, соответствующая программа призванная улучшить экономическую состоятельность женщин из числа вынужденных переселенцев, предполагает развитие бизнес-навыков и обеспечение менторской и психоэмоциональной поддержкой.

"Проект внедряется БО "Свет надежды" при технической поддержке ООН Женщины в Украине и при финансировании Women's Peace & Humanitarian Fund, гибкого и оперативного инструмента финансирования, который поддерживает качественные мероприятия для повышения способности местных женщин в предотвращении конфликтов, реагировании на кризисы и чрезвычайные ситуации и использования ключевых возможностей миростроительства", — сообщают организаторы.

В рамках проекта украинки смогут получить безвозвратную финпомощь на воплощение бизнес-идей. Участниц выберут во время проведения конкурса.

В частности, по программе будут доступны:

два дня обучения с психологами с целью улучшения психоэмоционального состояния;

онлайн-вебинар, посвященный эффективному взаимодействию с местными властями, адвокации интересов внутренне перемещенных лиц;

двухдневный тренинг на тему запуска бизнеса, написания плана и развития предпринимательских навыков;

конкурс бизнес-идей, где можно выиграть деньги и помощь в их реализации.

Как женщинам зарегистрироваться в проекте

Все, кто заполнит специальную форму 20 марта, в течение недели получат сообщение о результатах отбора. Проект распространяется на женщин и девушек, которые переехали из-за войны в одну из громад:

Ранее мы рассказывали, что жители города Ромны смогут зарегистрироваться на финансовую помощь в почти 11 тыс. гривен. На такие выплаты от БФ "Право на защиту" имеют право только внутренние переселенцы и беженцы.

Также мы писали, что Общество Красного Креста оказывает материальную помощь уязвимым слоям населения в одном из регионов. В частности, выплату в 40 тыс. грн могут получить те, кто имеют бизнес, и стремятся развивать собственное дело.