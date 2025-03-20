Виплати для українок на бізнес — як долучитися до проєкту благодійників

Молодь в офісі за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські жінки можуть долучитися до проєкту з надання фінансових грантів на розвиток власної справи. Йдеться про ініціативу під назвою "НІЖНА" (Незламна Ініціатива Жінок — Наполегливо та Активно), розраховану на українок, які проживають у п'яти громадах.

Про це інформує пресслужба Благодійної організації "Світло надії".

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Детальніше про проєкт для майбутніх бізнес-леді

Як зазначається, відповідна програма покликана поліпшити економічну спроможність жінок з числа вимушених переселенців, передбачає розвиток бізнес-навичок та забезпечення менторською та психоемоційною підтримкою.

"Проєкт впроваджується БО "Світло надії" за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Women's Peace&Humanitarian Fund, гнучкого та оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використання ключових можливостей миробудівництва", — повідомляють організатори.

У рамках проєкту українки зможуть отримати безповоротну фіндопомогу на втілення бізнес-ідей. Учасниць оберуть під час проведення конкурсу.

Зокрема, в межах програми будуть доступні:

два дні навчання з психологами з метою покращення психоемоційного стану;

онлайн-вебінар, присвячений ефективній взаємодії з місцевою владою, адвокації інтересів внутрішньо переміщених осіб;

дводенний тренінг на тему запуску бізнесу, написання плану та розвитку підприємницьких навичок;

конкурс бізнес-ідей, де можна виграти гроші та допомогу в їх реалізації.

Як жінкам зареєструватися у проєкті

Всі, хто заповнить спеціальну форму 20 березня, упродовж тижня отримають повідомлення про результати відбору. Проєкт поширюється на жінок та дівчат, які переїхали через війну в одну з громад:

Раніше ми розповідали, що жителі міста Ромни зможуть зареєструватися на фінансову допомогу у майже 11 тис. гривень. На так виплати від БФ "Право на захист" мають право лише внутрішні переселенці та біженці.

Також ми писали, що Товариство Червоного Хреста надає матеріальну допомогу вразливим верствам населення в одному з регіонів. Зокрема, виплату у 40 тис. грн можуть отримати ті, хто мають бізнес, та прагнуть розвивати власну справу.