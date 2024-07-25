Денежная помощь на обучение — кто из студентов получит 15 тыс. гривен

Студенты в аудитории. Фото: nung.edu.ua

В 2024 году абитуриенты, поступающие на контрактную форму обучения, будут иметь право на получение дополнительной финансовой поддержки от государства. Это станет возможно в рамках так называемой программы "Деньги ходят за студентом".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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По данным Минцифры, получить соответствующий грант на обучение можно будет через портал государственных услуг "Дія". Это предусматривает новое постановление, принятое правительством.

Известно, что государственный грант будет частично покрывать стоимость обучения — от 15 тысяч ежегодно на протяжении всей продолжительности обучения.

То есть абитуриенты, которые будут поступать на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую помощь от государства, отмечают в ведомстве.

Ожидается, что благодаря новой системе финансирования трансформируется подход к образованию среди студентов и образовательных учреждений.

Графика. Источник: Минцифры

Таким образом, поступающим будет предоставлено больше свободы в выборе своей будущей профессии, поскольку будут ориентироваться на собственные желания, а не бюджетные места в университете. Кроме того, новейшие подходы будут провоцировать конкуренцию за поступающих меж учреждениями высшего образования.

"Новая система финансирования — это о принципе "деньги ходят за студентом". Так абитуриенты получат больше свободы в выборе будущей профессии, ведь будут ориентироваться на собственные желания, а не наличие бюджетных мест в университете. С другой стороны, такой подход будет стимулировать конкуренцию за поступающих между ЗВО. В долгосрочной перспективе это будет способствовать улучшению качества образования, профессиональному развитию преподавателей, развитию науки и инноваций. Это революционный шаг для украинской системы высшего образования", — сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Также мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тыс. гривен.