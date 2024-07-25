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"Гроші ходять за студентом" — хто з українців отримає фіндопомогу

25 липня 2024 14:07
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на навчання — хто зі студентів отримає 15 тис. гривень
Студенти в аудиторії. Фото: nung.edu.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році абітурієнти, які вступатимуть на контрактну форму навчання матимуть право на отримання додаткової фінансової підтримки від держави. Це стане можливо в рамках так званої програми "Гроші ходять за студентом".

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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За даними Мінцифри, отримати відповідний грант на навчання можна буде через портал державних послуг "Дія". Це передбачає нова постанова, яку ухвалив уряд.

Відомо, що державний грант частково покриватиме вартість навчання — від 15 тисяч щороку упродовж всієї тривалості навчання.

Тобто абітурієнти, які вступатимуть на контрактну форму навчання, вперше отримають фінансову допомогу від держави, зазначають у відомстві.

Очікується, що завдяки новій системі фінансування трансформується підхід до освіти серед як студентів, так і освітніх закладів.

 

гроші на навчання
Графіка. Джерело: Мінцифри

 

Таким чином, вступникам буде надано більше свободи у виборі своєї майбутньої професії, оскільки будуть орієнтуватися на власні бажання, а не бюджетні місця в університеті. З іншого боку, нові підходи будуть стимулювати конкуренцію за вступників між закладами вищої освіти.

"Нова система фінансування — це про принцип "гроші ходять за студентом". Так абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО. У довгостроковій перспективі це сприятиме покращенню якості освіти, професійному розвитку викладачів, розвитку науки та інновацій. Це революційний крок для української системи вищої освіти", — повідомив голова відомства Михайло Федоров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Також ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.

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