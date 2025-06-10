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Деньги ко Дню Независимости — когда выплатят УБД

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Дата публикации 10 июня 2025 12:05
Выплаты ко Дню независимости — ПФУ назвал срок начисления средств в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда начнутся начисления единовременной денежной помощи, посвященной Дню Независимости, в 2025 году. Речь идет о выплатах, предусмотренных для участников боевых действий (УБД), лиц с инвалидностью первой-третьей групп, граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

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Когда ждать помощи ко Дню Независимости

В комментариях граждане обращаются за разъяснением относительно сроков начисления выплат. В частности, таким вопросом обеспокоены украинцы, которые имеют группу инвалидности.

Представители Пенсионного фонда уточнили, что порядок предоставления выплат прописан в правительственном постановлении №486 "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной такими двумя законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2025 году.

Согласно документу, начисление единовременной денежной помощи, посвященной Дню Независимости, начнется в августе 2025 году. Такая выплата будет осуществлена на текущие счета в банке или через организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий и социальной помощи. В частности, люди с инвалидностью получат доплату в день поступления пенсии.

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Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Что надо знать о выплатах до 24 августа

Согласно постановлению правительства, на единовременную помощь могут претендовать участники боевых действий, граждане с инвалидностью первой-третьей групп, лица с особыми заслугами перед Родиной, родные погибших защитников страны.

Тем, кто получает пенсионные выплаты, помощь ко Дню Независимости поступит вместе с пенсией. В частности, ветераны войны и члены семей погибших получат средства вместе с пенсией в автоматическом режиме. Однако те, кто еще не является пенсионером, но имеет право на выплату, должны написать отдельные заявления в ПФУ.

В 2025 году можно рассчитывать на такие суммы помощи в зависимости от категории:

  • участники боевых действий — 1 тыс. грн;
  • лица с инвалидностью в результате войны первой группы — 3,1 тыс. грн;
  • лица с инвалидностью в результате войны второй группы — 2,9 тыс. грн;
  • лица с инвалидностью из-за войны третьей группы — 2,7 тыс. грн;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, — 3,1 тыс. грн;
  • родные погибших или умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились повторно — по 650 грн.

В целом заявки будут принимать до 1 августа, однако в отдельных случаях — до 1 октября текущего года.

Ранее мы писали, что УВКБ принимает заявки на финпомощь в одном из украинских городов в июне этого года. Выплаты предоставят только тем гражданам, которые больше всего в этом нуждаются.

Также мы рассказывали, что на Николаевщине заработает программа помощи от ВПП ООН. Речь идет о предоставлении ежемесячной выплаты в 1,2 тыс. грн.

выплаты ПФУ инвалидность УБД 24 августа денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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