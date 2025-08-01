Выплаты ко Дню Независимости — как подать заявку на помощь до 3,1 тыс. грн онлайн

Люди за компьютером. Фото: Freepik

В августе 2025 года государство предоставит определенным категориям граждан ежегодную денежную помощь, в частности ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, по случаю Дня Независимости. Украинцам объяснили, как подать на соответствующую выплату заявление онлайн.

Об этом говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Речь идет о помощи в рамках правительственного постановления "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований, в 2025 году".

Как отметили в Пенсионном фонде, подать заявление на разовую выплату ко Дню Независимости Украины граждане могут на портале ПФУ в дистанционном режиме.

В 2025 году механизм не изменился и большинству получателей обращаться за выплатой дополнительно не нужно. Выплаты начислят автоматически вместе с пенсией и соцпомощью.

Лишь некоторые категории получателей помощи — те, кто не являются пенсионерами, не проходят службу/не работают, — должны специально обратиться в терорган Пенсионного фонда.

Кто не имеет такой возможности, можно подать заявление через портал электронных услуг.

Для этого надо придерживаться следующей инструкции:

Пройти авторизацию на портале ПФУ с помощью цифровой подписи (КЭП), нажав кнопку "Войти"; Слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" необходимо выбрать пункт "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины"; После этого надо заполнить онлайн-форму заявления, указав основные данные (паспортные, адресные данные), добавив реквизиты банковского счета; С помощью опции "Добавить файл" нужно добавить сканированные копии документов с подтверждением права на назначение выплаты; Дать согласие на передачу и обработку персональных данных и нажать пункт "Сформировать заявление"; Проверить информацию и нажать пункт "Подписать и отправить в ПФУ"; Результаты рассмотрения заявления будут доступны в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Какие размеры денежной помощи в 2025 году

Гражданам, получившим инвалидность из-за войны, предусмотрены такие суммы выплат:

для первой группы — 3,1 тыс. грн;

для второй группы — 2,9 тыс. грн;

для третьей группы — 2,7 тыс. грн.

По 1 тыс. грн дадут участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также детям, чьи родители попали в заключение в лагеря. Гражданам с выдающимися заслугами — 3,1 тыс. грн.

Родным погибших защитников, вдовцам или вдовам погибших УБД — по 650 грн. Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан получат по 450 грн.

Ранее мы рассказывали, что граждане, пострадавшие от вооруженной агрессии России, получат помощь по проекту "Emergency Appeal 2025". Размер выплаты может достигать 43 тыс. грн.

Также мы писали, что в Николаевской области действует программа помощи от Украинского Красного Креста. Она предусматривает предоставление средств на предпринимательство до 100 тыс. грн.