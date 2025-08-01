Виплати до Дня Незалежності — як подати заявку на допомогу до 3,1 тис. грн онлайн

Люди за комп'ютером. Фото: Freepik

У серпні 2025 року держава надасть певним категоріям громадян щорічну грошову допомогу, зокрема ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, з нагоди Дня Незалежності. Українцям пояснили, як подати на відповідну виплату заяву онлайн.

Про це йдеться у поясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Йдеться про допомогу в рамках урядової постанови "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"і "Про жертви нацистських переслідувань, у 2025 році".

Як зазначили у Пенсійному фонді, подати заяву на разову виплату до Дня Незалежності України громадяни можуть на порталі ПФУ у дистанційному режимі.

У 2025 році механізм не змінився і більшості отримувачів звертатися за виплатою додатково не потрібно. Виплати нарахують автоматично разом з пенсією та соцдомогою.

Лише деякі категорії одержувачів допомоги — ті, хто не є пенсіонерами, не проходять службу/не працюють, — повинні спеціально звернутися до тероргану Пенсійного фонду.

Хто не має такої можливості, можна подати заяву через портал електронних послуг.

Для цього треба дотримуватися наступної інструкції:

Пройти авторизацію на порталі ПФУ за допомогою цифрового підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Увійти"; Ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" необхідно обрати пункт "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України"; Після цього треба заповнити онлайн-форму заяви, вказавши основні дані (паспортні, адресні дані), додавши реквізити банківського рахунку; За допомогою опції "Додати файл" потрібно додати скановані копії документів з підтвердженням права на призначення виплати; Дати згоду на передачу та обробку персональних даних та натиснути пункт "Сформувати заяву"; Перевірити інформацію та натиснути пункт "Підписати та відправити в ПФУ"; Результати розгляду заяви будуть доступні у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Які розміри грошової допомоги у 2025 році

Громадянам, які отримали інвалідність через війну, передбачені такі суми виплат:

для першої групи — 3,1 тис. грн;

для другої групи — 2,9 тис. грн;

для третьої групи — 2,7 тис. грн.

По 1 тис. грн дадуть учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також дітям, чиї батьки потрапили в ув'язнення в табори. Громадянам з видатними заслугами — 3,1 тис. грн.

Рідним загиблих захисників, вдівцям чи вдовам загиблих УБД — по 650 грн. Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів отримають по 450 грн.

Раніше ми розповідали, що громадяни, які постраждали від збройної агресії Росії, отримають допомогу за проєктом "Emergency Appeal 2025". Розмір виплати може сягати 43 тис. грн.

Також ми писали, що у Миколаївській області діє програма допомоги від Українського Червоного Хреста. Вона передбачає надання коштів на підприємництво до 100 тис. грн.