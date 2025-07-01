Выплаты от УВКБ ООН для лиц с инвалидностью и пенсионеров — как и где можно получить

Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В городе Каменское Днепропетровской области граждане смогут зарегистрироваться на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Она предусматривает предоставление выплат для уязвимых групп украинцев на трехмесячный период.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра социальной поддержки внутренне перемещенных лиц.

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Кто может принять участие в программе от УВКБ ООН

Желающие принять участие в программе должны подпадать под обновленные критерии программы. Зарегистрироваться в программе смогут граждане, которые имеют один из двух юридических статусов:

внутренние переселенцы с перемещением в течение последних шести месяцев в пределах страны (есть соответствующая справка);

граждане, которые вернулись из-за границы в Украину после вынужденного перемещения.

Важно, чтобы обе категории граждан последние три месяца не имели подобной поддержки.

Также организаторы будут обращать внимание на доход заявителей. Он должен быть меньше 5 400 грн на каждого члена семьи.

Кроме того, приоритет в списке на выплаты предоставят тем, кто имеет один из следующих критериев уязвимости:

в семье есть только отец или мать, которые имеют одного или несколько детей в возрасте до 18 лет или лиц пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста (от 55 лет) или лицо пожилого возраста воспитывает несовершеннолетних детей;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни и т.д. с документальным подтверждением).

Как зарегистрироваться на выплаты в Каменском

Принимать заявки от жителей Каменского будут представители БФ "Право на Защиту", который является партнером УВКБ, 7 июля 2025 года (с 10:30 до 16:00). Адрес: Центр соцподдержки ВПЛ (г. Каменское, просп.Василия Стуса, 10/12).

Граждане должны с собой иметь оригиналы документов на каждого члена домохозяйства. Речь идет о наличии:

налогового номера;

национального паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

справки внутренне перемещенного лица (при наличии);

банковской карты главного заявителя;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документа с удостоверением законной опеки над ребенком (при наличии);

удостоверения/медицинской справки в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).

Детали можно узнать по номеру телефона: 0 800 307 711.

Ранее мы писали, что жители Ромнов Сумской области смогут получить международную денежную помощь. Речь идет о выплатах от Агентства ООН по делам беженцев в сумме 10,8 тыс. грн.

Также мы сообщали, что на Сумщине и Киевщине действует программа по поддержке бизнеса. В ее рамках граждане могут получить гранты до 20 тыс. долларов.