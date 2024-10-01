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Деньги для ВПЛ с 1 октября — кто должен писать новое заявление

1 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь для ВПЛ — кто должен писать обращение с 1 октября
Переселенцы с детьми. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

С 1 октября 2024 года денежную помощь на проживание автоматически продлят для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. В то же время, другие переселенцы, желающие оформить выплаты, должны писать заявления в органы социальной защиты.

Об этом сообщает Oboz.ua.

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В августе 2024 года подошел к концу шестимесячный период выплат для ряда переселенцев. Некоторые из них потеряли денежную поддержку, поэтому необходимо обратиться в органы соцзащиты для подачи заявления на продление помощи.

В октябре государство гарантирует выплаты для внутренне перемещенных лиц на сумму:

  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. гривен — для других категорий.

Перечисление такой помощи будет происходить 15 и 28 числа.

Кто не получит выплаты автоматически

Лишь несколько категорий переселенцев получат деньги в автоматическом режиме. А именно:

  • пожилые люди, пенсия которых не больше суммы 9,44 тыс. грн;
  • граждане, имеющие инвалидность первой или второй группы, несовершеннолетние дети с инвалидностью, тяжелобольные;
  • дети-сироты и дети без родительской опеки (до 23 лет), их родители-воспитатели, приемные родители.

Остальные категории ВПЛ должны писать обращения на продление или назначение помощи. Речь идет о:

  • семьях с детьми (до 14 лет) из зон боевых действий или условно безопасных регионов, где у них нет возможности посещать школу;
  • семьях, где один из членов ухаживает за гражданином с инвалидностью/тяжелобольным ребенком;
  • малолетних детей (до 14 лет), прибывших без сопровождения родителей (по обращению лица с родственными связями);
  • беременных женщинах с 30 недели беременности.

Кроме основных категорий, возможность продления выплат также распространяется на граждан, достигших 60-летнего возраста, однако не имеющих права на пенсию, если среднемесячный доход на одного человека не больше 9,44 тыс. грн. Такие лица должны подать заявки в помощь независимо от даты перемещения.

В случае непродления выплат по техническим причинам, нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ), в местные органы соцзащиты для решения вопроса.

Также в ряде случаев государство может потребовать возврата денег. Речь идет о ситуации, когда оказанная помощь используется не по назначению или если заявитель потерял право на выплаты, однако в дальнейшем получал их.

Что еще стоит знать

Напомним, в результате очередных проверок часть внутренне перемещенных лиц может потерять государственную помощь на проживание. Переселенцы, которым в марте автоматически продлили выплаты еще на полгода, рискуют быть лишены этой поддержки.

Также мы писали, что правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц в стране. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

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