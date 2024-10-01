Грошова допомога для ВПО — хто має писати звернення з 1 жовтня

Переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

З 1 жовтня 2024 року грошову допомогу на проживання автоматично продовжать для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Водночас, інші переселенці, які хочуть оформити виплати, мають писати звернення в органи соціального захисту.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Виплата допомоги на проживання у жовтні

У серпні 2024 року добіг кінця шестимісячний період виплат для низки переселенців. Дехто з них втратив грошову підтримку, тому необхідно звернутися в органи соцзахисту для подання заяви на продовження допомоги.

У жовтні держава гарантує виплати для внутрішньо переміщених осіб у сумі:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень — для інших категорій.

Перерахування такої допомоги відбуватиметься 15-го та 28-го числа.

Хто не отримає виплати автоматично

Лише кілька категорій переселенців отримають гроші в автоматичному режимі. А саме:

люди похилого віку, пенсія яких не більша за суму 9,44 тис. грн;

громадяни, які мають інвалідність першої чи другої групи, неповнолітні діти з інвалідністю, тяжкохворі;

діти-сироти та діти без батьківського піклування (до 23 років), їхні батьки-вихователі, прийомні батьки.

Решта категорій ВПО мають писати звернення на продовження чи призначення допомоги. Йдеться про:

родин з дітьми (до 14 років) із зон бойових дій чи умовно безпечних регіонів, де вони не мають можливості відвідувати школу;

родин, де один із членів доглядає за громадянином з інвалідністю/тяжкохворою дитиною;

малолітних дітей (до 14 років), які прибули без супроводу батьків (за зверненням особи з родинними зв'язками);

вагітних жінок з 30 тижня вагітності.

Окрім основних категорій, можливість продовження виплат також поширюється на громадян, які досягли 60-річного віку, проте не мають права на пенсію, якщо середньомісячний дохід на одну особу не більший за 9,44 тис. грн. Такі особи мають подати заявки на допомогу незалежно від дати переміщення.

У разі непродовження виплат через технічні причини, потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП), до місцевих органів соцзахисту для вирішення питання.

Також у низці випадків держава може вимагати повернення грошей. Йдеться про ситуації, коли надану допомогу використовують не за призначенням чи якщо заявник втратив право на виплати, проте надалі отримував їх.

Що ще варто знати

Нагадаємо, внаслідок чергових перевірок частина внутрішньо переміщених осіб може втратити державну допомогу на проживання. Переселенці, яким у березні автоматично продовжили виплати ще на пів року, ризикують бути позбавленими цієї підтримки.

Також ми писали, що уряд запровадив нову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб в країні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.