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Деяким переселенцям потрібно повернути виплати державі — що треба знати

14 вересня 2024 11:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Допомога ВПО — що треба знати переселенцям, щоб не втратити виплати
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці, які через війну були змушені покинути свої домівки та отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), мають право на фінансову допомогу на проживання. Для дорослих сума становить 2000 гривень, а для дітей і осіб з інвалідністю — 3000 гривень. Однак кожен переселенець повинен бути обізнаний, що є ситуації, коли отримані кошти доведеться повернути державі.

Про це йдеться на порталі "На пенсії".

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Який дохід треба мати для отримання допомоги

Один з критеріїв для продовження отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — це середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї, який не має перевищувати 9444 грн. Якщо ваш дохід зріс, а ви не повідомили про це і продовжуєте отримувати допомогу, вам доведеться повернути надмірно нараховані виплати.

Юристи Юридичного радника для ВПО уточнюють, що розмір доходу є визначальним критерієм лише для тих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які звертаються за продовженням виплат допомоги на проживання на ще один шестимісячний період. Для нових заявників цей критерій не є обов’язковим при первинному призначенні допомоги.

Наслідки невчасного інформування

Згідно з п. 9 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, уповноважена особа повинна протягом 14 днів після змін, що впливають на право на допомогу, повідомити орган соціального захисту населення або центр надання адміністративних послуг.

Законодавство не зобов’язує ВПО самостійно відмовлятися від допомоги, але вимагає інформувати про зміни у матеріальному становищі. Оскільки зайнятість є критерієм для призначення та продовження допомоги, ВПО повинні повідомляти про будь-які зміни у майновому стані.

Якщо ВПО не повідомить органи соцзахисту про зміну майнового стану, допомога на проживання може бути неправомірно або повторно виплачена. У такому випадку виплачені кошти потрібно буде повернути, або добровільно, або на вимогу органу соцзахисту.

Після виявлення надмірно перерахованої допомоги орган соцзахисту визначає суму переплат і протягом 30 робочих днів інформує ВПО. Тому ВПО обов’язково мають повідомляти про зміни у своєму майновому становищі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2025 році збираються надалі надавати виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планують запровадити більш універсальну базову соцдопомогу.

Ми також писали, що громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у вересні. Ці виплати надаються не тільки державою, а й численними міжнародними організаціями, які підтримують українців у цей складний час.

виплати фінансова допомога гроші переселенці ВПО

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