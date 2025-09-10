Виплати від Карітас на шість місяців — що варто знати про програму допомоги для ВПО

Людина дістає грошові купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Одесі для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доступна програма, в рамках якої можна отримати грошову допомогу на оплату оренди житла та комунальні послуги. Виплати передбачені за дотримання умов до шести місяців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги для ВПО

Йдеться про реалізацію проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV". Він передбачає надання коштів на покриття витрат за винайм житла для вразливих груп.

В рамках програми очікується:

надання коштів на оренду житла та послуги ЖКГ на термін до пів року;

дозволяється самостійний пошук житла;

надання супроводу для родин з боку кейс-менеджерів та підтримки в інтеграції у громади.

Зареєструватися у проєкті зможуть такі категорії громадян з числа переселенців:

мешкають у місцях колективного проживання;

орендують житло, але загрожує виселення і нема альтернативи, крім колективних місць проживання;

новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в Одесі чи області з травня поточного року;

ВПО, які постраждали від гендерно зумовленого чи домашнього насильства.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Одеса УГКЦ"

Як зареєструватися у програмі допомоги в Одесі

Громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб, які бажають взяти участь у програмі з надання грошової допомоги на оплату оренди житла, мають заповнити спеціальну анкету.

Після цього заявників можуть запросити на співбесіду, для якої необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

документ з підтвердженням вразливості (за наявності);

довідку про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо);

договір оренди житла та документи на право власності орендованого житла (копії).

Важливо, що після завершення періоду компенсації громадяни мають бути готові самостійно оплачувати оренду.

Деталі можна уточнити за контактом: 0 800 336 734 (пн–пт з 09:30 до 16:00).

Раніше ми повідомляли, хто може отримати 19 тис. грн на придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла. Така можливість доступна в одному з регіонів у вересні.

Також ми розповідали, що в двох областях стартувала програма для підприємців у с/г сфері. Вона передбачає можливість отримати гранти до 22 тис. доларів.