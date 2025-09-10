Виплати від Карітас на шість місяців — що варто знати про програму допомоги для ВПО

Гроші для ВПО від Карітас — кому доступні виплати на пів року
В Одесі для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доступна програма, в рамках якої можна отримати грошову допомогу на оплату оренди житла та комунальні послуги. Виплати передбачені за дотримання умов до шести місяців.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ".
Детальніше про програму допомоги для ВПО
Йдеться про реалізацію проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV". Він передбачає надання коштів на покриття витрат за винайм житла для вразливих груп.
В рамках програми очікується:
- надання коштів на оренду житла та послуги ЖКГ на термін до пів року;
- дозволяється самостійний пошук житла;
- надання супроводу для родин з боку кейс-менеджерів та підтримки в інтеграції у громади.
Зареєструватися у проєкті зможуть такі категорії громадян з числа переселенців:
- мешкають у місцях колективного проживання;
- орендують житло, але загрожує виселення і нема альтернативи, крім колективних місць проживання;
- новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в Одесі чи області з травня поточного року;
- ВПО, які постраждали від гендерно зумовленого чи домашнього насильства.
Як зареєструватися у програмі допомоги в Одесі
Громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб, які бажають взяти участь у програмі з надання грошової допомоги на оплату оренди житла, мають заповнити спеціальну анкету.
Після цього заявників можуть запросити на співбесіду, для якої необхідно підготувати пакет документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО;
- документ з підтвердженням вразливості (за наявності);
- довідку про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо);
- договір оренди житла та документи на право власності орендованого житла (копії).
Важливо, що після завершення періоду компенсації громадяни мають бути готові самостійно оплачувати оренду.
Деталі можна уточнити за контактом: 0 800 336 734 (пн–пт з 09:30 до 16:00).
Раніше ми повідомляли, хто може отримати 19 тис. грн на придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла. Така можливість доступна в одному з регіонів у вересні.
Також ми розповідали, що в двох областях стартувала програма для підприємців у с/г сфері. Вона передбачає можливість отримати гранти до 22 тис. доларів.
Читайте Новини.LIVE!