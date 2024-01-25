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Деньги для ВПЛ — украинцам продлили выплаты еще на месяц

25 января 2024 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты для переселенцев — в правительстве приняли решение о поддержке ВПЛ
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство продлило выплату средств на проживание для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. То есть помощь переселенцы будут получать до 1 марта 2024 года.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович во время общенационального телемарафона.

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Кому продлили выплаты ВПЛ

Как сообщила Жолнович, после 1 марта текущего года выплаты автоматически продлят только:

  • пенсионерам, доход которых меньше 9,4 тыс. грн;
  • людям с инвалидностью первой и второй групп;
  • детям с инвалидностью;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Кроме того, продлили денежные выплаты семьям, трудоустроившимся в прошлом году, однако доход которых меньше 9,4 тыс. грн дохода на одного человека.

В дальнейшем будут получать помощь граждане, проживающие на "условно безопасных территориях", однако их дети не ходят в детские сады из-за отсутствия мест.

"Мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми", — сообщила министр.

Один месяц в продлении такой помощи требует более 6 млрд гривен.

"Это достаточно значительная сумма, однако мы ее нашли в своих резервах и готовы будем всем гражданам в рамках закрытия зимнего периода полностью продлить выплаты на тех условиях, которые есть", подчеркнула Оксана Жолнович.

Денежная помощь для ВПЛ

С весны 2022 года государство выплачивает ежемесячную компенсацию на проживание гражданам с официальным статусом переселенца. Размер с тех пор не изменился:

  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детям;
  • 2 тыс. гривен — для остальных внутренних переселенцев.

Ранее правительство решило, что для всех внутренних переселенцев, получающих помощь с 1 августа 2023-го, она автоматически продлится только на шесть месяцев — до 1 февраля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине во время войны ряд территориальных громад в разных областях выплачивают единовременную денежную помощь военнослужащим. В частности средства можно получить, подав документы в Полтавской области.

Также мы писали, что в рамках инициативы EU4Business пострадавший из-за войны украинский бизнес сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе могут принять участие микро-, малые и средние предприятия.

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