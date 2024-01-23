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Допомога у 10 тис. грн під час війни — хто має право та як подати заявку

23 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога у 10 тис. грн — хто отримає під час війни
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні під час війни низка територіальних громад у різних областях виплачуть одноразову грошову допомогу військовослужбовцям. Зокрема, кошти можна отримати, подавши документи у Полтавській області.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Як зазначили в одному з Центрів надання адміністративних послуг, на одноразову грошову допомогу у 10 тис. гривень можуть розраховувати військові, які мають реєстрацію у Щербанівській громаді Полтавської області.

У ЦНАПі уточнили, що громада може нарахувати таку допомогу родині військового. Для цього треба зібрати певний список документів.

Які необхідні документи для допомоги

У громаді зауважили, що подати заяву на отримання грошей можна у Центрі надання адміністративних послуг у Розсошенцях та у сільській раді Щербанів.

"Ми прийняли рішення виплачувати мобілізованим і які служать. Є загальний порядок надання. Це чи довідка ТЦК, чи військовий квиток. І будемо виплачувати", — розповіли у громаді.

Зокрема, громадяни мають підготувати цілий перелік документів для оформлення одноразової матеріальної допомоги. Потрібно надати наступне:

  • письмову заяву з проханням надати допомогу;
  • згоду на обробку персональної інформації;
  • довідку, де зазначені банківські реквізити;
  • копії сторінок паспорта/копію паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьовий та зворотній бік), копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання громадянина-заявника;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;
  • копію документа, що підтверджується факт мобілізації (видану упродовж останнього місяця від дня надання заяви).

У тергромаді зауважили, що кошти на рахунки надійдуть через півтора-два тижні з дати подання заявки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у січні 2024 року громадяни літнього віку можуть отримати від благодійного фонду "Гудвілл" набори безкоштовних продуктів. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що в рамках ініціативи EU4Business український бізнес, який постраждав через війну, зможе отримати 100 грантів на 1 млн євро. У конкурсі зможуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства.

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