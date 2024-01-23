Грошова допомога у 10 тис. грн — хто отримає під час війни

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні під час війни низка територіальних громад у різних областях виплачуть одноразову грошову допомогу військовослужбовцям. Зокрема, кошти можна отримати, подавши документи у Полтавській області.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Як зазначили в одному з Центрів надання адміністративних послуг, на одноразову грошову допомогу у 10 тис. гривень можуть розраховувати військові, які мають реєстрацію у Щербанівській громаді Полтавської області.

У ЦНАПі уточнили, що громада може нарахувати таку допомогу родині військового. Для цього треба зібрати певний список документів.

Які необхідні документи для допомоги

У громаді зауважили, що подати заяву на отримання грошей можна у Центрі надання адміністративних послуг у Розсошенцях та у сільській раді Щербанів.

"Ми прийняли рішення виплачувати мобілізованим і які служать. Є загальний порядок надання. Це чи довідка ТЦК, чи військовий квиток. І будемо виплачувати", — розповіли у громаді.

Зокрема, громадяни мають підготувати цілий перелік документів для оформлення одноразової матеріальної допомоги. Потрібно надати наступне:

письмову заяву з проханням надати допомогу;

згоду на обробку персональної інформації;

довідку, де зазначені банківські реквізити;

копії сторінок паспорта/копію паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьовий та зворотній бік), копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання громадянина-заявника;

копію ідентифікаційного номера;

копію довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;

копію документа, що підтверджується факт мобілізації (видану упродовж останнього місяця від дня надання заяви).

У тергромаді зауважили, що кошти на рахунки надійдуть через півтора-два тижні з дати подання заявки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у січні 2024 року громадяни літнього віку можуть отримати від благодійного фонду "Гудвілл" набори безкоштовних продуктів. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

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