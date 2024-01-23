Грошова допомога у 10 тис. грн — хто отримає під час війни

Допомога у 10 тис. грн під час війни — хто має право та як подати заявку
В Україні під час війни низка територіальних громад у різних областях виплачуть одноразову грошову допомогу військовослужбовцям. Зокрема, кошти можна отримати, подавши документи у Полтавській області.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
Допомога для бійців у 10 тис. гривень
Як зазначили в одному з Центрів надання адміністративних послуг, на одноразову грошову допомогу у 10 тис. гривень можуть розраховувати військові, які мають реєстрацію у Щербанівській громаді Полтавської області.
У ЦНАПі уточнили, що громада може нарахувати таку допомогу родині військового. Для цього треба зібрати певний список документів.
Які необхідні документи для допомоги
У громаді зауважили, що подати заяву на отримання грошей можна у Центрі надання адміністративних послуг у Розсошенцях та у сільській раді Щербанів.
"Ми прийняли рішення виплачувати мобілізованим і які служать. Є загальний порядок надання. Це чи довідка ТЦК, чи військовий квиток. І будемо виплачувати", — розповіли у громаді.
Зокрема, громадяни мають підготувати цілий перелік документів для оформлення одноразової матеріальної допомоги. Потрібно надати наступне:
- письмову заяву з проханням надати допомогу;
- згоду на обробку персональної інформації;
- довідку, де зазначені банківські реквізити;
- копії сторінок паспорта/копію паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьовий та зворотній бік), копію витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання громадянина-заявника;
- копію ідентифікаційного номера;
- копію довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;
- копію документа, що підтверджується факт мобілізації (видану упродовж останнього місяця від дня надання заяви).
У тергромаді зауважили, що кошти на рахунки надійдуть через півтора-два тижні з дати подання заявки.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у січні 2024 року громадяни літнього віку можуть отримати від благодійного фонду "Гудвілл" набори безкоштовних продуктів. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.
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