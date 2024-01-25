Виплати для переселенців — в уряді ухвалили рішення щодо підтримки ВПО

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Український уряд продовжив виплату коштів на проживання для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на один місяць. Тобто допомогу переселенці отримуватимуть до 1 березня 2024 року.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович під час загальнонаціонального телемарафону.

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Кому продовжили виплати ВПО

Як повідомила Жолнович, після 1 березня поточного року виплати автоматично продовжать тільки:

пенсіонерам, дохід яких менший за 9,4 тис. грн;

людям з інвалідністю першої та другої груп;

дітям з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, продовжили грошові виплати сім'ям, котрі працевлаштувалися минулого року, однак дохід яких менший за 9,4 тис. грн на одну особу.

Надалі отримуватимуть допомогу ті громадяни, які проживають на "умовно безпечних територіях", проте їхні діти не ходять у дитячі садки через відсутність місць.

"Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми", — повідомила міністр.

Один місяць продовження такої допомоги потребує понад 6 млрд гривень.

"Це досить значна сума, проте ми її знайшли у своїх резервах і готові будемо всім громадянам в рамках закриття зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є", — наголосила Оксана Жолнович.

Грошова допомога для ВПО

З весни 2022 року держава виплачує щомісячну компенсацію на проживання громадянам з офіційним статусом переселенця. Розмір відтоді не змінився:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітям;

2 тис. гривень — для решти внутрішніх переселенців.

Раніше уряд вирішив, що для всіх внутрішніх переселенців, які отримують допомогу з 1 серпня 2023-го, вона автоматично продовжиться тільки на шість місяців — до 1 лютого 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час війни низка територіальних громад у різних областях виплачуть одноразову грошову допомогу військовослужбовцям. Зокрема, кошти можна отримати, подавши документи у Полтавській області.

Також ми писали, що в рамках ініціативи EU4Business український бізнес, який постраждав через війну, зможе отримати 100 грантів на 1 млн євро. У конкурсі зможуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства.