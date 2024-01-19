Грошова допомога — як отримати виплати від Action Against Hunger

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

Деякі українці можуть знову подавати заявки на грошову допомогу від французької міжнародної організації Action Against Hunger. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це повідомляється на профільному порталі Zayava.info.

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Детальніше про допомогу Action Against Hunger

Як зазначається, виплата багатоцільової грошової допомоги можлива тепер в Івано-Франківській області.

Action Against Hunger надаватиме матеріальну допомогу українцям, які вимушено переселились через повномасштабну війну в цю область протягом останнього місяця.

Як можна подати заявку на фіндопомогу

Для того, щоб зареєструватися на грошову допомогу, потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету за наступним посиланням. У заявці під час реєстрації має бути така інформація:

прізвище, ім'я прохача допомоги;

дата народження;

контактний номер телефону;

громада/місто тимчасової реєстрації переселенця;

дата взяття на облік як ВПО, офіційна довідка;

вказати, з якого регіону довелося переїхати.

Сума грошової допомоги не вказується. Представники організації мають вийти на контакт із претендентами та пояснять всі деталі щодо виплат.

Скільки українців отримали міжнародної допомоги

Як повідомляють в уряді, за минулий рік понад 11 мільйонів українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій.

Такими є результати роботи гуманітарної спільноти в Україні, які оприлюднені на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Торік грошову допомогу отримали близько 3,7 мільйона громадян, понад 4,1 мільйона — продовольчу.

2,4 млн наших співгромадян були забезпечені всім, що необхідно для проходження зимового періоду. Ще для 7,5 млн гуманітарні оператори передали медичну допомогу та ліки. Різні види соціально-правових і юридичних послуг протягом минулого року отримали 2,1 млн осіб.

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила План гуманітарного реагування щодо України на 2024 рік з фінансуванням на суму 3,1 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Також ми писали про те, що в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.