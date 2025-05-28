Выплаты для ВПЛ — кто и где сможет получить 10 тыс. долларов в июне

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители украинского бизнеса имеют возможность выиграть грант в размере 10 тыс. долларов в 2025 году. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе "Рестарт для ВПО", которую совместно реализуют общественная организация "EasyBusiness" и международная некоммерческая организация по поддержке образования и развития "IREX".

Об этом сообщается на портале "Единение ради действия".

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Как отмечается, речь идет о запуске образовательно-грантовой программы "Рестарт для ВПО", которая призвана способствовать развитию бизнеса и предусматривает менторскую поддержку от ведущих экспертов.

Приглашают к участию в проекте владельцев микро-, малого и среднего бизнеса, учредителями которого являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также допускаются к конкурсу представители релоцированного и работающего бизнеса.

Финалистам гарантируют предоставление 10 тыс. долларов грантовой поддержки, а также возможность:

улучшить бизнес-навыки;

получить знания о бизнес-стратегиях и изучении рынка;

усилить конкурентоспособность собственного бизнеса;

улучшить свой экспортный потенциал;

получить поддержку от ведущих бизнес-менторов.

Объявление. Источник: Единение ради действия

Какие требования к участникам программы и как зарегистрироваться

К грантовому конкурсу "Рестарт для ВПЛ" допускаются:

общества с ограниченной ответственностью;

физлица-предприниматели;

частные предприятия, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего бизнеса;

зарегистрированные или осуществляющие деятельность в любой из 18 целевых областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области;

предприятия основанные и возглавляемые ВПЛ после перемещения или релоцированные предприятия;

дата регистрации предприятия — до 1 января 2024 года.

Заявки можно подавать до 23:59 15 июня 2025 года по электронному адресу tender-ua@irex.org.

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