Выплаты для ВПЛ — кто и где сможет получить 10 тыс. долларов в июне

Деньги для ВПЛ — кто имеет шанс получить 10 тыс. долларов
Представители украинского бизнеса имеют возможность выиграть грант в размере 10 тыс. долларов в 2025 году. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе "Рестарт для ВПО", которую совместно реализуют общественная организация "EasyBusiness" и международная некоммерческая организация по поддержке образования и развития "IREX".
Об этом сообщается на портале "Единение ради действия".
Подробнее о грантовой программе в 10 тыс. долларов
Как отмечается, речь идет о запуске образовательно-грантовой программы "Рестарт для ВПО", которая призвана способствовать развитию бизнеса и предусматривает менторскую поддержку от ведущих экспертов.
Приглашают к участию в проекте владельцев микро-, малого и среднего бизнеса, учредителями которого являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также допускаются к конкурсу представители релоцированного и работающего бизнеса.
Финалистам гарантируют предоставление 10 тыс. долларов грантовой поддержки, а также возможность:
- улучшить бизнес-навыки;
- получить знания о бизнес-стратегиях и изучении рынка;
- усилить конкурентоспособность собственного бизнеса;
- улучшить свой экспортный потенциал;
- получить поддержку от ведущих бизнес-менторов.
Какие требования к участникам программы и как зарегистрироваться
К грантовому конкурсу "Рестарт для ВПЛ" допускаются:
- общества с ограниченной ответственностью;
- физлица-предприниматели;
- частные предприятия, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего бизнеса;
- зарегистрированные или осуществляющие деятельность в любой из 18 целевых областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области;
- предприятия основанные и возглавляемые ВПЛ после перемещения или релоцированные предприятия;
- дата регистрации предприятия — до 1 января 2024 года.
Заявки можно подавать до 23:59 15 июня 2025 года по электронному адресу tender-ua@irex.org.
Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine возобновит предоставление финпомощи для уязвимых категорий граждан в Запорожье. Речь идет о выплате почти 11 тыс. грн.
Также сообщалось о старте четвертого этапа проекта REDpreneurUA. В его рамках предпринимателям будет оказана финансовая поддержка.
Читайте Новини.LIVE!