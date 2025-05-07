Выплаты в 6,5 тыс. евро — кто и где из украинцев может получить гранты

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовала реализация программы по поддержке ветеранов и их семей в виде предоставления грантов и менторского сопровождения для начала и развития собственного дела. Размер выплат составляет 6,5 тыс. евро.

Об этом информирует пресс-служба Международной организации по миграции.

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Условия программы по поддержке ветеранов

Как отмечается, программа поддержки ветеранского бизнеса призвана оказать помощь ветеранам и членам их семей в наработке предпринимательских способностей для эффективного роста и масштабирования собственного бизнеса.

Приобщиться к проекту смогут ветераны и их родные в трех украинских областях:

Киевской;

Львовской;

Винницкой.

Она предусмотрена для:

ветеранов и близких родственников, которые имеют собственный бизнес, функционирующий от шести месяцев;

бизнесов, где официально трудоустроены ветераны.

Во время действия программы по поддержке ветеранов будет предоставлено:

учебный курс в виде трехдневного бизнес-тренинга в Киеве, Львове или Виннице;

менторскую поддержку — два месяца индивидуальной работы с опытными бизнесменами и бизнес-консультантами;

грантовую помощь в размере 6,5 тыс. евро для 45 участников, которые успешно защитят бизнес-планы;

психологическую помощь — в виде поддержки от специалистов с целью адаптации к гражданской жизни;

продвижение ветеранского бизнеса — истории ветеранов распространят в СМИ.

Как ветеранам и бизнесу присоединиться к программе

Те, кто хотят принять участие в грантовой программе, должны подать заявки до 26 мая 2025 года. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

"Программа предусматривает участие только 100 участников, поэтому регистрируйтесь именно сейчас!" — говорится в сообщении.

Проект реализуют при финансовой поддержке Европейского Союза European Union in Ukraine, Международной организации по миграции в сотрудничестве с Минветеранов и Startup Ukraine.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы могут подать заявки на выплаты от Германии весной текущего года. Представители бизнеса могут получить до 20 тыс. евро.

Также писали о том, что Украинский Красный Крест осуществляет регистрацию на предоставление денежной или натуральной помощи для ведения фермерства. В рамках программы предусмотрены выплаты в 29 тыс. грн.