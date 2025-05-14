Выплаты от ООН — кто и где из украинцев сможет получить 10,8 тыс. грн в мае

Деньги для украинцев — кто сможет получить от ООН 10,8 тыс. грн
Благотворительный фонд "Право на защиту" и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приглашает граждан на регистрацию по получению денежной помощи. Средства предусмотрены тем, кто эвакуировался из опасных районов, пострадал из-за обстрелов или имеет поврежденное жилье.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.
Кто из украинцев имеет право на помощь
Как отмечается, выплаты смогут получить граждане, которые в течение последних 30 дней с момента обращения:
- получили ранения от обстрелов;
- жилье повреждено от вражеских атак;
- жилье полностью непригодно для проживания из-за военных действий;
- домохозяйство потеряло доход из-за войны;
- эвакуировались из опасных громад;
- потеряли члена домохозяйства;
- кто-то в семье нуждается в госпитализации или лечении из-за полученного ущерба от обстрелов.
Размер денежной помощи и как получить
Каждый гражданин сможет получить по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека за три месяца). Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины.
"Если вы эвакуировались/самоэвакуировались за последние 30 (тридцать) дней, или Вы или Ваше имущество пострадало в результате обстрела за последние 30 (тридцать) дней — ждем вас на консультацию по предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН", — добавляют организаторы.
Обратиться можно в будни с 10:00-15:00 по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9 (возле театра оперы и балета).
Детали можно уточнить по контактам:
- горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;
- электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.
Напомним, что организация "People in need" оказывает поддержку уязвимым категориям граждан во время войны. В частности, средства доступны жителям Харькова и области.
Также мы сообщали, что в Норвежском совете по делам беженцев анонсировали новую возможность регистрации на финпомощь. Выплаты в 10,8 тыс. грн получат уязвимые категории украинцев.
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