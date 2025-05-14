Выплаты от ООН — кто и где из украинцев сможет получить 10,8 тыс. грн в мае

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Право на защиту" и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приглашает граждан на регистрацию по получению денежной помощи. Средства предусмотрены тем, кто эвакуировался из опасных районов, пострадал из-за обстрелов или имеет поврежденное жилье.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

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Как отмечается, выплаты смогут получить граждане, которые в течение последних 30 дней с момента обращения:

получили ранения от обстрелов;

жилье повреждено от вражеских атак;

жилье полностью непригодно для проживания из-за военных действий;

домохозяйство потеряло доход из-за войны;

эвакуировались из опасных громад;

потеряли члена домохозяйства;

кто-то в семье нуждается в госпитализации или лечении из-за полученного ущерба от обстрелов.

Размер денежной помощи и как получить

Каждый гражданин сможет получить по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека за три месяца). Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины.

"Если вы эвакуировались/самоэвакуировались за последние 30 (тридцать) дней, или Вы или Ваше имущество пострадало в результате обстрела за последние 30 (тридцать) дней — ждем вас на консультацию по предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН", — добавляют организаторы.

Обратиться можно в будни с 10:00-15:00 по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9 (возле театра оперы и балета).

Детали можно уточнить по контактам:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Напомним, что организация "People in need" оказывает поддержку уязвимым категориям граждан во время войны. В частности, средства доступны жителям Харькова и области.

Также мы сообщали, что в Норвежском совете по делам беженцев анонсировали новую возможность регистрации на финпомощь. Выплаты в 10,8 тыс. грн получат уязвимые категории украинцев.