Выплаты в 2025 году — кому из украинок обещают финпомощь

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Весной 2025 года благотворительный фонд "Ветры перемен" открыл регистрацию на участие в программе по поддержке женщин. Финансовую помощь украинки смогут получить в трех регионах.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

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Как отмечается, проект направлен на поддержку инициативных групп женщин из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских громад. Проект охватит сразу три области:

Одесскую;

Николаевскую;

Херсонскую.

"Приглашаем женщин в возрасте от 18 лет зарегистрироваться на участие в проекте по укреплению своей устойчивости... Каждая женщина и девушка сильная, независимая, уверенная, могущественная и должна быть услышанной. Без исключений. Когда женщины могут использовать свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну, чтобы сделать мир лучше — для всех", — сообщают организаторы.

Организация обеспечит обучением женщин-лидеров ВПЛ из 15 громад, предоставит менторскую поддержку, поддержит в разработке планов действий в их громадах и предоставит гранты на их общественные проекты.

Так, по программе, женщинам предоставят несколько видов помощи для:

отстаивания своих прав;

трудоустройства;

улучшения финансового состояния;

повышения психологической устойчивости;

получения новых полезных знакомств;

освоения навыков лидерства и адвокации.

Организаторы объясняют, что стремятся поддержать женщин, которые стали вынужденными переселенками из-за полномасштабной войны. Разнообразная поддержка позволит таким гражданкам выстоять и развить лидерские качества, что поспособствует их активному участию в восстановлении и развитии громады.

Иллюстрация. Источник: БФ "Ветры перемен"

Как подать заявку на участие в проекте

Зарегистрироваться в программе от благотворительного фонда "Вітри змін" можно тем, кто живет на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

Проект внедряет БО "БФ Ветры перемен" при технической поддержке ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Напомним, в одном из регионов финпомощь до 50 тыс. грн могут получить граждане, которым требуется лечение из-за серьезных болезней. Также оказывают помощь семьям погибших и пострадавших от агрессии РФ.

Ранее мы писали, что Дания финансирует предоставление денежной помощи гражданам, проживающим в Черниговской области. Максимально выплаты могут оформить пять человек в семье на сумму 54 тыс. грн.