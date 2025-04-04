Выплаты в 2025 году — кому из украинок обещают финпомощь

Деньги для украинских женщин — кто получит право весной 2025 года
Весной 2025 года благотворительный фонд "Ветры перемен" открыл регистрацию на участие в программе по поддержке женщин. Финансовую помощь украинки смогут получить в трех регионах.
Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.
Подробнее о финансовой поддержке украинок
Как отмечается, проект направлен на поддержку инициативных групп женщин из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских громад. Проект охватит сразу три области:
- Одесскую;
- Николаевскую;
- Херсонскую.
"Приглашаем женщин в возрасте от 18 лет зарегистрироваться на участие в проекте по укреплению своей устойчивости... Каждая женщина и девушка сильная, независимая, уверенная, могущественная и должна быть услышанной. Без исключений. Когда женщины могут использовать свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну, чтобы сделать мир лучше — для всех", — сообщают организаторы.
Организация обеспечит обучением женщин-лидеров ВПЛ из 15 громад, предоставит менторскую поддержку, поддержит в разработке планов действий в их громадах и предоставит гранты на их общественные проекты.
Так, по программе, женщинам предоставят несколько видов помощи для:
- отстаивания своих прав;
- трудоустройства;
- улучшения финансового состояния;
- повышения психологической устойчивости;
- получения новых полезных знакомств;
- освоения навыков лидерства и адвокации.
Организаторы объясняют, что стремятся поддержать женщин, которые стали вынужденными переселенками из-за полномасштабной войны. Разнообразная поддержка позволит таким гражданкам выстоять и развить лидерские качества, что поспособствует их активному участию в восстановлении и развитии громады.
Как подать заявку на участие в проекте
Зарегистрироваться в программе от благотворительного фонда "Вітри змін" можно тем, кто живет на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.
Проект внедряет БО "БФ Ветры перемен" при технической поддержке ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).
Напомним, в одном из регионов финпомощь до 50 тыс. грн могут получить граждане, которым требуется лечение из-за серьезных болезней. Также оказывают помощь семьям погибших и пострадавших от агрессии РФ.
Ранее мы писали, что Дания финансирует предоставление денежной помощи гражданам, проживающим в Черниговской области. Максимально выплаты могут оформить пять человек в семье на сумму 54 тыс. грн.
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