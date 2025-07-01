Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги для украинских детей — кто имеет право на 2 тыс. грн

Деньги для украинских детей — кто имеет право на 2 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:00
Выплаты на детей — где можно оформить адресную финпомощь в 2 тыс. грн
Малолетний ребенок с взрослыми. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцам доступна адресная денежная помощь для эвакуированных детей. Оформление соответствующей выплаты доступно для граждан в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать об адресной финпомощи на детей

Как рассказали в госадминистрации, для семей с детьми, которые были вынуждены покинуть собственный дом, предусмотрена финансовая поддержка в Сумской области.

Выплаты предоставляют в рамках действия комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 2025-2026 годы. Денежную помощь оказывают единовременно и адресно одному из родителей, лицам, которые их заменяют, или другим законным представителям детей.

"Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение Программы", — говорится в сообщении.

Размер денежной помощи и как получить

Такую финансовую поддержку гарантируют семьям, которые остались проживать на территории региона. На каждого эвакуированного ребенка дают выплату в размере 2 тыс. гривен.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь, граждане должны лично обратиться в Департамент по вопросам соцполитики областной госадминистрации или подразделений райгосадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения. Там нужно:

  • написать заявление;
  • указать реквизиты счета в банке;
  • приложить копии паспорта заявителя;
  • копию идентификационного кода;
  • копии документов с подтверждением родственных связей с ребенком;
  • копию справки о пребывании ребенка на учете внутренне перемещенных лиц.

"В 2025 году рассмотрено 239 обращений жителей Сумской области, помощь предоставлена 167 родителям на 271 ребенка", — добавили в ОГА.

Ранее мы писали о том, что в одном из городов Днепропетровской области гражданам доступны выплаты от УВКБ ООН. Средства предусмотрены для беженцев и переселенцев.

Также сообщали о том, что в одной из областей Всемирная продовольственная программа предоставляет выплаты в 1,2 тыс. грн. Помощь предоставляют на приобретение вещей первой необходимости и продуктов.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации