Выплаты на детей — где можно оформить адресную финпомощь в 2 тыс. грн

Малолетний ребенок с взрослыми. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцам доступна адресная денежная помощь для эвакуированных детей. Оформление соответствующей выплаты доступно для граждан в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать об адресной финпомощи на детей

Как рассказали в госадминистрации, для семей с детьми, которые были вынуждены покинуть собственный дом, предусмотрена финансовая поддержка в Сумской области.

Выплаты предоставляют в рамках действия комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 2025-2026 годы. Денежную помощь оказывают единовременно и адресно одному из родителей, лицам, которые их заменяют, или другим законным представителям детей.

"Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение Программы", — говорится в сообщении.

Размер денежной помощи и как получить

Такую финансовую поддержку гарантируют семьям, которые остались проживать на территории региона. На каждого эвакуированного ребенка дают выплату в размере 2 тыс. гривен.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь, граждане должны лично обратиться в Департамент по вопросам соцполитики областной госадминистрации или подразделений райгосадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения. Там нужно:

написать заявление;

указать реквизиты счета в банке;

приложить копии паспорта заявителя;

копию идентификационного кода;

копии документов с подтверждением родственных связей с ребенком;

копию справки о пребывании ребенка на учете внутренне перемещенных лиц.

"В 2025 году рассмотрено 239 обращений жителей Сумской области, помощь предоставлена 167 родителям на 271 ребенка", — добавили в ОГА.

Ранее мы писали о том, что в одном из городов Днепропетровской области гражданам доступны выплаты от УВКБ ООН. Средства предусмотрены для беженцев и переселенцев.

Также сообщали о том, что в одной из областей Всемирная продовольственная программа предоставляет выплаты в 1,2 тыс. грн. Помощь предоставляют на приобретение вещей первой необходимости и продуктов.