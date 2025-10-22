Відео
Україна
Гроші для українок — хто отримає від 3 тис. доларів допомоги

Гроші для українок — хто отримає від 3 тис. доларів допомоги

Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:00
Оновлено: 13:12
Виплати від Фонду Говарда Баффета — де українки можуть отримати від 3 тис. доларів
Доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

До 16 листопада 2025 року українські жінки можуть долучитися до грантової програми за підтримки Фонду Говарда Баффета. Прийом заявок поновили та оприлюднили перелік вимог.

Про це йдеться у повідомленні Women's Farmers Council у соціальній мережі Facebook.

Програма допомоги за підтримки Фонду Говарда Баффета

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета, що покликана надати знання та гранти українським жінкам-фермеркам у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. 

В рамках програми жінкам-фермеркам буде доступна навчальна програма за низкою напрямків діяльності, зокрема, в овочівництві, ягідництві, садівництві, бджільництві, птахівництві, скотарстві, свинарстві, кролівництві, вівчарстві та козівництві.

Учасницям, яким вдасться успішно пройти навчання, буде надана можливість долучитися до поїздок на передові сільські господарства. 

Які вимоги до учасниць програми

Ті громадянки, у яких виникне бажання долучитися до програми з підтримки фермерського господарства від Mercy Corps, мають підпадати під такі вимоги:

  • очолювати домогосподарство/агробізнес;
  • мати намір започаткувати власну справу в агросфері без досвіду;   
  • здійснювати/планувати агродіяльність на ділянці землі площею до 150 га.   

Жінки отримають на конкурсній основі право на фінансовий грант у розмірі від 3 тис. до 7 тис. доларів. Гроші можна буде використати на запуск або підтримку власної справи. 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Women's Farmers Council

Подробиці та умови реєстрації можна уточнити на порталі та за контактним номером Mercy Corps: 0 800 332 590.

Раніше ми писали, хто отримає гранти від Українського Червоного Хреста восени цього року. В рамках програми підтримки на зимовий період можна буде отримати 23 тис. грн.

Також ми розповідали, кому передбачена грошова допомога на розвиток власного господарства під час війни. Розмір гранту становитиме 16,5 тис. грн

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
